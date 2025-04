Pogacar da descanso a la foto-finish

Ni cambio de guion en el desarrollo de la prueba, ni ataques entre los favoritos antes de llegar al pie de la subida final. ... Falló el pronóstico de Skjelmose –¿o en realidad era un deseo?– sobre las opciones de un Thibau Nys que no apareció a la hora de la verdad. El danés del Lidl-Trek abandonó como consecuencia de una caída a 40 kilómetros de meta en una jornada lluviosa. Huy se le atragantó a Remco Evenepoel...

Tadej Pogacar llevaba dos carreras sin levantar los brazos en señal de ganador, si bien subió al podio como segundo clasificado tanto en la París-Roubaix como en la Amstel Gold Race. Demasiado tiempo para el esloveno del UAE, que jugó con todos sus rivales y con el muro de Huy.

«Cuando he mirado a mi espalda no he visto a nadie», relató el maillot arcoíris, quien a continuación dejó una perla. «Estoy contento porque esta vez no ha hecho falta la foto-finish». La imagen de meta le apartó de la victoria el domingo en la Amstel.

Hay un par de datos contundentes. Los diez segundos de ventaja obtenidos por Pogacar sobre Vauquelin en la línea de meta es la mayor diferencia entre los dos primeros clasificados de la Flecha Valona desde 2003. En aquella edición venció Igor Astarloa con dieciséis de renta sobre Aitor Osa. Con una salvedad. Ambos llegaron escapados al inicio de la ascensión a Huy. El tercero, Shefer, entró a 56.

La renta más amplia desde entonces era una de seis segundos de Davide Rebellin sobre Alejandro Valverde en 2007. La ventaja media se sitúa en un segundo y 57 centésimas.

Además, la diferencia entre Pogacar y Vauquelin, diez segundos, fue la misma que la contabilizada entre el segundo y el décimo, muestra inequívoca de que el campeón del mundo dominó el kilómetro final con una autoridad extrema. «Como si un profesional corriera contra juveniles», escuchamos.

De vuelta a la senda triunfal donde está instalado, Pogacar dirige su telescopio al domingo. «El equipo trabajó muy bien junto durante la carrera. Seguimos el plan, incluso en una carrera muy difícil, condicionada por la meteorología adversa. Mis compañeros lo han hecho muy bien. El equipo será prácticamente el mismo en la Lieja-Bastogne-Lieja. Creo que también podemos conseguir un buen resultado allí».

Nys es la otra cara de la moneda. «La lluvia me ha causado más desgaste que la dureza de la carrera o la potencia del pedaleo», se excusó después de un resultado decepcionante. «Tuve problemas con la ropa todo el día. O llevaba demasiada o muy poca. En las subidas tenía demasiado calor. He sentido rápidamente que las piernas se me iban a bloquear para la última subida al muro».

Aranburu estuvo lejos de las posiciones de cabeza. Después de una prometedora Flecha Brabanzona, el ezkiotarra ha estado por debajo de las expectativas en la Amstel y en la Flecha Valona.