Pinot, un ciclista antiguo para la carrera más vieja Pinot se marcha hacia la victoria tras la caída de López y Gaudu, con Valverde a unos metros. / RCS El francés gana la edición número 99 de la Milán-Turín con un ataque en la subida final a la basílica de Superga

La Milán-Turín es la carrera más antigua del calendario. Se disputó por primera vez en 1876. Su palmarés es una lección de historia, ya que tiene todas las heridas de Europa en el último siglo y medio, con sus parones por las guerras y por las diferentes crisis que asolaron el continente, que hacen que la de ayer fuera solo la edición 99. El primer ganador fue Paolo Magretti, naturalista, explorador y ciclista. El último, Thibaut Pinot (FDJ), solo ciclista. Pero ciclista antiguo. Brillante, de los que ataca sin mirar atrás. Irregular, de los que a veces se agarra una pájara monumental, como la de la penúltima etapa del Giro, que no acabó en la meta sino en el hospital.

El francés ganó ayer en la cima de la colina de Superga, donde se estrelló el avión del gran Torino de Valentino Mazzola, en 1949. Pinot batió a Miguel Ángel López (Astana) y al campeón del mundo, Alejandro Valverde (Movistar). El final fue rocambolesco, como en los viejos tiempos. A 1,2 kilómetros del final David Gaudu, 'domestique' de Pinot, se apartó después de reventarse a tirar para su jefe de filas. Miguel Ángel López iba tan rápido como despistado mirando hacia atrás y chocó con el gregario francés. Para entonces Pinot acababa de arrancar hacia el triunfo y Valverde ya sufría unos metros descolgado. El accidente dejó fuera de juego al colombiano, y Pinot no dejó pasar la oportunidad. Uno de los mejores corredores del final de temporada logró otra victoria de prestigio. También ganó dos etapas de la Vuelta a España.

CLASIFICACIONES Milán-Turín 1. Thibaut Pinot (FDJ) 4h 43:36 2 Miguel Ángel López (Astana) a 10 3 Alejandro Valverde (Movistar) a 28 4 Mattia Cattaneo (Androni) a 36 5 Sebastien Reichenbach (FDJ) a 38 6 Wilco Kelderman (Sunweb) a 38 7 Domenico Pozzovivo (Bahrain) a 41 8 Jacob Fuglsang (Astana) a 41 9 Fabio Aru (UAE) a 43 10 Egan Bernal (Sky) a 45 62. Gorka Izagirre (Bahrain) a 6 25 Hoy Giro del Piamonte (Eurosport 2) 14 45 Sábado Giro de Lombardía (Eurosport) 14 30

Es la primera victoria de un ciclista francés en la Milán-Turín 21 años después del triunfo de Laurent Jalabert. Es el tercer éxito de un ciclista galo en toda la historia de la carrera, después de Henri Pelissier, en 1911, y del ya mencionado Jalabert en 1997.

Valverde acabó tercero ayer, luciendo con honor el maillot arcoíris. El campeón del mundo competirá también el sábado en Il Lombardía. Es decir, el Giro de Lombardía de toda la vida para los buenos aficionados.

Será el quinto monumento de la temporada, tras Milán-San Remo (con victoria de Vincenzo Nibali), Tour de Flandes (Niki Terpstra), París-Roubaix (Peter Sagan) y Lieja-Bastogne-Lieja (Bob Jungels). El último ganador de la 'clásica de las hojas muertas' fue Nibali.

«No calculo»

Pinot explicó que pidió a Gaudu «que subiera lo más rápido posible. Cuando me abrió el paso, López estaba mirando hacia atrás. Su choque me cortó el ritmo, pero no pude esperar, así que lo di todo hasta el final. Después de la Vuelta dije que quería disfrutar de lo mejor de la temporada. No calculo qué carreras quiero ganar. En realidad quiero ganar todas las carreras en Italia porque son todas muy buenas para mí. Sigo hambriento de ganar hasta el Giro de Lombardia del sábado, pero esa será otra historia».

Por su parte, Alejandro Valverde aseguró estar «feliz de subir al podio. Sabía que era muy difícil ganar. Me sentí muy bien en la primera subida, así que quise romper la carrera y disfrutar, aunque para ganarla habría sido mejor estar un poco más escondido. Sin embargo, me divertí. Pinot estaba muy fuerte, al igual que Miguel Ángel López. Sin su choque, habría sido una batalla más competitiva entre los dos. Este resultado me da confianza para Il Lombardia el sábado. ¿Para ganar? No lo sé. Pero tengo buenas piernas».

Hoy se disputa el Giro del Piamonte y la última gran clásica del año se disputará el sábado sobre 241 kilómetros, con un acumulado superior a los 4.000 metros de desnivel, sin la subida a San Fermo della Battaglia pero con el Ghisallo y Sormano.