Pedersen tira la última puerta Mads Pedersen levanta los brazos en la meta de Harrogate por delante de Matteo Trentin y Stefan Kung. / AFP El danés de 23 años gana el Mundial y confirma el año de dominio de los jóvenes IÑAKI IZQUIERDO Lunes, 30 septiembre 2019, 08:25

El año que los jóvenes han puesto patas arriba el orden establecido tenía que acabar así. Mads Pedersen (Trek) es el nuevo campeón del mundo. De 23 años, el ciclista danés tiró abajo la última puerta. Han caído las clásicas (Van der Poel, Van Aert, Evenepoel), ha caído el Tour (Bernal), ha caído la Vuelta (Pogacar) y ayer cayó el Mundial gracias al golpe certero del talento danés, que salió a batallar contra los rivales, tuvo que combatir contra los elementos y acabó por derrotar a todo y a todos en la meta de Harrogate, después de una carrera disputada en condiciones inaceptables. No es de recibo que la UCI -que en su día, por ejemplo, no permitió que se subiese la Cuesta de la Muerte de Hernani, por estrecha, en el Mundial de Donostia en 1997- avale un circuito como el de Yorkshire, lleno de charcos como si en el norte de Inglaterra nunca lloviese a finales de septiembre.

Salvó el Campeonato del Mundo Pedersen, otro nombre ilusionante de una temporada magnífica por la irrupción autoritaria y, al tiempo, festiva de los jóvenes. Hasta ayer, solo había ganado una carrera esta temporada, el GP Isberges el domingo pasado. Ayer conquistó el maillot arcoíris tras sobrevivir a una carrera que fundió a grandes figuras como Valverde y Gilbert y atenazó a otros como Alaphilippe. Ganó tras llevar a meta una fuga en la que iba el gran favorito, Mathieu van der Poel, que reventó con una pájara de las de antes que quedará para la historia, y tras superar en el sprint a un rematador de la talla de Matteo Trentin, que no olvidará mientras viva el día de ayer, el día en que debió proclamarse campeón del mundo y no pudo.

La cifra 5º más joven. Pedersen, con 23 años, 9 meses y 13 días, es el cuarto ciclista más joven en proclamarse campeón del mundo en ruta tras Lance Armstrong (21 años, en 1993), Greg Lemond (22, en 1983), Maurizio Fondriest (23 y 7 meses, en 1988) y Freire (23 y 7, en 1999). En 2013 fue subcampeón del mundo júnior, por detrás de Mathieu van der Poel. Segundo en el Tour de Flandes el año pasado La de ayer es su novena victoria en profesionales, la segunda este año. Lleva tres temporadas en profesionales.

¿De dónde ha salido?

La victoria de Mads Pedersen es la mayor sorpresa en un Mundial desde que Óscar Freire asombrara al mundo en 1999 en Verona. Nadie habría apostado ayer una libra por el danés, no ya en la salida, sino a 300 metros de meta. El triunfo más claro de la historia para Trentin, con una pata debía ganar. Pero el italiano, a poco de meta, se refrescó los muslos con el agua del bidón. Mala señal. No fue agua lo que faltó a los corredores ayer, azotados por el temporal desde la salida. Calambres. El magnífico italiano corría contra el destino. Tiene 30 años, demasiados en estos tiempos gobernados por los jóvenes. No pudo ni sprintar y se le escapó la victoria de su vida.

Le ganó Pedersen, que 300 metros antes de la meta era un don nadie ante Trentin. Nueve victorias en total, ninguna grande, aunque, eso sí, un segundo puesto en el Tour de Flandes del año pasado. Pero el danés no es un cualquiera. Ganador de la París-Roubaix júnior en 2013, subcampeón del mundo de la categoría, ganador de la Gante-Wevelgem sub 23 y de una etapa del Tour del Porvenir antes de pasar a profesionales, estaba en todos los radares de los entendidos. En enero de este año, el técnico guipuzcoano Félix Ugalde, exseleccionador de categorías inferiores, recordaba en estas páginas «la disputa del trofeo Carlsberg entre García Cortina y Mads Pedersen, hoy en el Trek y el joven con más potencial del World Tour». En el centro de la diana.

Clasificación: Mundial de Yorkshire (261 kms.) 1. Mads Pedersen (Dinamarca) 6h27:28 2. Matteo Trentin (Italia) m.t. 3. Stefan Kung (Suiza) a 2 4. Gianni Moscon (Italia) a 17 5. Peter Sagan (Eslovaquia) a 43 6. Michael Valgren Andersen (Din.) a 45 7. Alexander Kristoff (Noruega) a 1:10 8. Greg van Avermaet (Bélgica) a 1:10 9. Gorka Izagirre a 1:10 10. Rui Costa (Portugal) a 1:10 11. Sonny Colbrelli (Italia) a 1:10 12. Jakob Fuglsang (Dinamarca) a 1:10 13. Zdenek Stybar (Chequia) a 1:10 16. Ion Izagirre a 1:14 18. Tadej Pogacar (Eslovenia) a 1:14 28. Julian Alaphilippe (Francia) a 2:26 43. Mathieu van der Poel (Holanda) a 2:26 44. Imanol Erviti a 14:48 46. Petr Vakoc (Chequia) a 19:25

El nuevo campeón del mundo también parece tener, como sus contemporáneos, una vocación de estilo. Ganó y ganó con clase. Donde unos encuentran siempre razones para no tirar, Pedersen ve motivos para trabajar. Explotó Van der Poel -magnífico en la victoria y magnífico ayer en la derrota, sin bajarse de la bici y llegando el 43º a casi once minutos- y se quedaron en cabeza Trentin, el suizo Kung y él, con Gianni Moscon levemente descolgado. Pedersen parecía el más débil pero pasaba a los relevos. Parecía que buscaba asegurarse el bronce. Fue valiente, dio la cara y ganó a lo grande.

No será fácil olvidar este 2019, el año en que los jóvenes derribaron todas las puertas.