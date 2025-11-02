Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paula Ostiz muestra el maillot arcoíris y las medallas conseguidas esta temporada. EFE
Ciclismo

Paula Ostiz: «Ver el maillot arcoíris en casa hace que todo merezca la pena»

La campeona del mundo en línea júnior y doble de Europa en contrarrelojy ruta asegura que «soy más fuerte por todolo que he vivido en casa con mi familia»

Iris Moreno

Iris Moreno

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:14

La bicicleta con la que Paula Ostiz (Pamplona, 2007) conquistó la prueba mundialista en Kigali (Ruanda) está temporalmente aparcada. El maillot arcoíris y la medalla ... de oro de Campeona del Mundo júnior en línea y la plata de subcampeona contrarreloj siguen a la vista. La corredora navarra ha perdido la cuenta de cuántas veces se ha fotografiado con ellos. Ahora, durante sus cortas vacaciones, sigue «en una nube», reposando un éxito que está convencida de haber logrado gracias a tener «los pies en el suelo».

