«Me gustaría participar en los próximos Juegos Olímpicos»

Después de la tormenta dicen que llega la calma, y Ostiz está disfrutando de la tranquilidad momentánea después de una temporada intensa. Tiene muy claro ... cuáles son sus próximos objetivos y no pierde el tiempo.

– ¿Está de vacaciones?

– Sí, estoy descansando ahora y disfrutando de un merecido descanso. Siempre viene bien desconectar un poco de la bici y hacer otras cosas que me gustan. Aunque también he estado en contacto con el equipo y manteniendo la forma física. Empiezo a correr en enero, por lo que también hay que entrenar. En realidad, solo tengo 11 o 12 días sin bici, y aprovecharé para hacer prácticas

– También estudia, ¿verdad?

– Sí, ahora estoy haciendo un Grado en Emergencias Sanitarias. Es un grado medio de dos años y espero sacarlo poco a poco. Es bueno desconectar también de la bici y tener otras inquietudes. Con lo que sea, aunque a veces sea complicado, merece la pena.

– ¿Es ambiciosa?

– Sí, pero también soy realista. El nivel es altísimo y tengo que seguir progresando constantemente. Yo no puedo decir si voy a ganar un Tour o no, no tiene sentido. Hay que ir paso a paso, no saltos gigantes. Todavía no sé qué ciclista soy exactamente, si clasicómana, si especialista en vueltas... En dos años podré saberlo con más certeza.

– Pero se marcará retos, ¿no?

– Sí, claro. Me encantaría ir a los próximos Juegos Olímpicos. Tengo tres años por delante, y me gustaría ir a Los Ángeles. Si puedo estar entre las mejores, lo intentaré. Si hay una opción de medalla voy a ir a por ello con todas mis fuerzas. Los Juegos creo que es lo máximo, más que el Tour o el Mundial. Allí están los mejores de todos los deportes, todos los famosos, y es un escenario único para competir.