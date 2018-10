Ciclismo Pasión por la música y el ciclismo Pedaleando. Juan Carlos Irizar, con el cartel de la presentación de su disco, ayer en la entrada del Aquarium de San Sebastián. / JOSÉ USOZ El músico Juan Carlos Irizar presenta el sábado 'Pedaleando', disco que homenajea a sus ídolos, con la presencia de Bahamontes BEÑAT ARNAIZ Jueves, 4 octubre 2018, 07:10

Hay victorias y actuaciones de ciclistas que emocionan y marcan al aficionado. Cada uno agradece a su manera todo lo vivido en las cunetas y delante del televisor. El músico, compositor y pianista guipuzcoano Juan Carlos Irizar (Oñati, 1951) ha creado el disco 'Pedaleando', de 25 piezas, cada una de ellas dedicada a un ciclista.

La presentación del disco tendrá lugar el sábado a las 12.00 horas en el Auditorium del Aquarium, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Allí estarán presentes e intervendrán algunos de los ciclistas a los que Irizar ha querido agradecerles mediante su piano: Federico Martín Bahamontes, Anton Barrutia, Marino Lejarreta, Abraham Olano, Jesús Aranzabal, Haimar Zubeldia y Miguel Mari Lasa. «Aunque para otros sus ídolos serán distintos, estos son los míos y quiero hacerles llegar a ellos los momentos más bonitos que me han hecho pasar», cuenta el músico.

El único impulso de crear este disco es el de agradecimiento al ciclismo y sus protagonistas. «Mi padre me transmitió la afición al ciclismo y desde pequeño me hizo ver que era un deporte muy sacrificado, pero al mismo tiempo que da muchas alegrías». El compositor se siente realizado después de este trabajo que llevaba buscando completar desde hace muchos años. «Siempre ha sido un sueño agradecerles haciendo música para ellos y decirles 'gracias por todo lo que me habéis aportado en mi vida y todo lo feliz que me habéis hecho sentirme'».

Mezclar el piano y el pedaleo

¿Cómo plasmar a través de la música la característica que tuvo cada ciclista sobre la bici? El compositor se ha centrado en la parte más sentimental de los corredores, y sobre todo, en la velocidad.

Destaca la pieza dedicada a Mario Cipollini. Para una persona que no ha visto al italiano correr, escuchando la canción del 42 veces ganador de etapa en el Giro se puede imaginar a un ciclista con mucha fuerza y al que le va la marcha. «Cipollini era impetuoso. No había manera de pelear con él en un sprint. Es el tema más 'cañero'».

Preguntado por cómo sería la música de los ciclistas más importantes de la actualidad, Irizar responde. «A Valverde le haría una música con mucho cariño. Ha marcado toda una época». A Peter Sagan, al igual que a Bartali, «una pieza con mucha fuerza». Por último, «Froome se merece mucha música, pero no tan sentimental. Sería algo más medido y cerebral».

En el acto no estarán representados, pero a las familias de Gino Bartali y Marco Pantani les ha llegado el trabajo realizado por Irizar, y se han dirigido directamente al músico para «agradecerle de corazón» su obra. A Italia serán enviados el disco y la partitura de la canción de cada uno. «Si tuviera la ocasión de enviarme el tema dedicado a mi abuelo, sería muy feliz», ha escrito Gioia Bartali, la única nieta que le queda a la leyenda italiana.