Sus compañeros hacen pasillo a Paco Mancebo en su retirada. DV
Ciclismo

Paco Mancebo se retira a los 49 años y Óscar Sevilla sigue a la misma edad

El abulense ha dado por terminada en Japón una carrera profesional de veintiocho temporadas iniciada en 1998

Luca Corsi

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 06:53

Comenta

Paco Mancebo dio sus primeras pedaladas como ciclista profesional un lejano 11 de febrero de 1998 en la ciudad francesa de Antibes con ocasión de ... la primera etapa del Tour del Mediterráneo. Veintiocho temporadas después y ya con 49 años, el abulense ha colgado este lunes la bicicleta en Saiki, al sur de Japón, punto final de la tercera y última etapa del Tour de Kyushu. De una punta del planeta a la otra. Empezó en Banesto y acaba como corredor del Matrix-Powertag nipón.

