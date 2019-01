Ciclismo Óscar Sevilla, la sonrisa eterna Lleva 155 triunfos en una dilatada carrera de veintiún años como profesional y es el ganador de la última edición de la Vuelta a San Juan BENITO URRABURU Domingo, 27 enero 2019, 22:44

A las 10 de la mañana hora argentina (dos de la tarde en España), un corredor con los colores del equipo colombiano Medellín salía de su hotel para rodar durante una hora.

Óscar Sevilla cumplirá 43 años en septiembre, lleva veintiún temporadas como profesional, suma 155 triunfos (contando los que ha conseguida Sudamérica y en Europa y que refleja en su página web), y su profesionalidad llama la atención, sobre todo en su propio equipo.

El último ganador de la Vuelta a San Juan, tras la descalificación del argentino Gonzalo Najar, parece tener el secreto de la eterna juventud, con una sonrisa que nunca desaparece de su rostro.

Llega en buena forma

«En el ciclismo se sufre, pero también se goza», afirma con rotundidad. Si le preguntas por su estado de forma, por como llega a la Vuelta a San Juan, lo explica con todo tipo de detalle: «Terminé de correr en la Vuelta a Ecuador, en el mes de octubre del año pasado 2018. Estuve dos semanas parado, sin hacer nada. No me gusta dejar la bicicleta mucho tiempo».

Su filosofía de trabajo la resume con sencillez: «Como yo digo, entreno desde diciembre a octubre y monto en bicicleta desde finales de octubre hasta comenzar la preparación seria, con amigos o en solitario. Colombia tiene un clima extraordinario y eso te facilita mucho todo», comenta mientras matiza que ha corrido la Vuelta a Michoacán, en México, durante seis días, y luego comenzó su preparación de forma seria, «en el gimnasio, más tarde en bicicleta, aumentando volumen. Corrí los 90 kilómetros de un Ironman. También he corrido dos pruebas en Costa Rica y a la vuelta comencé a entrenar con Egan Bernal. Con él los entrenamientos son de calidad, con tres días muy duros, sesiones de fuerza, otras de fondo largo».

Confiesa un secreto de esos entrenamientos: «Hay uno que le llamamos Apocalipsis, que consta de 242 kilómetros y 4.200 metros de desnivel, con una última subida de 50 kilómetros, en la hay gente que se baja de la bicicleta, otros cogen un autobús de línea y Bernal llega solo siempre».

Habla maravillas del nuevo fenómeno colombiano: «Cuando Xavier Artetxe, su preparador, viene a Colombia a hacerle test, se sorprende de lo que ve. Yo le digo que 'a mi no me llama la atención, es lo que veo todos los días que entreno con él. Es muy competitivo. Disfruto entrenando con Egan. Es uno de los cinco mejores corredores del mundo.

Su estado de forma es mejor que en 2018, «sobre todo porque no he tenido problemas de salud, ni ningún resfriado. El año pasado tuve una pequeña lesión en la rodilla».

Su lista de favoritos la encabeza Nairo Quintana «que sé que ha entrenado muy bien. Trabaja muy fuerte con Michele Bartoli (su preparador), se le ve muy delgado. Es un corredor al que le gusta, si puede, hacer territorio. Subiendo es uno de los mejores del mundo. A Alaphilippe la llegada a El Dique le va muy bien. Estando al 80 0 90 por cien puede ganar. Ha subido mucho de nivel hace en un año. De Evenepoel me han dicho que en las concentraciones del equipo ha jugado con la gente. Luego hay un grupo en el que están Sepúlveda, Laureano Rosas, el brasileño Magno Do Prado, el mexicano Luis Villalobos y Dayer Quintana».

De Dayer conoce de primera mano que «ha hecho muy buenos chequeos». La siguiente pregunta es obvia: «¿Qué es eso? Son como carreras camufladas, en las que se pueden juntar unas doscientas personas, abiertas a todo el mundo. Hay un juez que cobra las inscripciones y se hace en zonas en las que apenas hay circulación. Hay que intentar ir por la derecha porque la circulación está abierta y siempre puede aparecer un coche».

«Salgo a divertirme»

Su motivación continúa siendo total. El paso de los años no ha hecho mella en ella: «Me gusta ganar, como a todos, pero salgo para divertirme. Cada carrera es diversión, motivación. Me divierte hacer lo que hago, a pesar de que los años pasan».

No tiene ni idea de lo que hará a final de temporada: «No sé si lo voy a dejar o seguiré más años. Tengo que ver que me dice el cuerpo. Sólo miro el presente, el pasado ya no sirve y el futuro no lo conozco, es una incógnita».

Habla con convencimiento. Se le vez feliz a todos los niveles, deportivo y familiar: «Intento disfrutar en cada momento. No sé si cuando acabe mi carrera viviré en Colombia, en España, Dubai, o Miami. No lo pienso. Mi mujer y mis hijas me animan, me siento competitivo, pero voy viendo que evoluciona todo. Llevo muchos años en el ciclismo y no tendré que pensar en trabajar de forma inmediata».

Su mujer, Yvone, sigue al frente de los negocios que tiene con Rotor, Catlike, Berria: «No soy distribuidor de esas marcas, pero colaboró con ellos».

«Valverde se merecía el título»

Una de sus hijas, de 18 años, está en Orlando (Estados Unidos), para estudiar piloto comercial. Celebró a lo grande el título mundial de Alejandro Valverde.

« Sentí alegría, felicidad. Somos muy amigos. Se lo merecía y más después de la lesión que tuvo. La superación, la entrega que mostró, las ganas de luchar. Lloramos juntos. A unos les alegró y a otros les amargó. Valverde es un ejemplo no sólo por el mundial si no por todos los años que lleva a alto nivel. Es un ejemplo para muchos».

El tiempo que siga corriendo, «lo haré a tope. Cuando me retire será porque me canse. Por eso no me gusta desaprovechar el tiempo. Lo que haga, me gusta hacerlo bien».