Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oier Lazkano, con los colores del Red Bull-Bora, que lo ha despedido por sus «anomalías» en el pasaporte biológico.
Ciclismo

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

El ciclista vitoriano, suspendido de forma provisional por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico, asegura que es «un deportista limpio y una persona íntegra»

Iván Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  4. 4 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  5. 5

    Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día
  6. 6

    «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  9. 9

    Pánico en el tren a Londres: un ataque con cuchillos deja diez pasajeros heridos, nueve en estado crítico
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»