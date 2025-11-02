Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

Pero más allá de su defensa como «deportista limpio y persona íntegra», el ciclista alavés anuncia que ha emprendido acciones para restaurar su imagen y justificar los datos que figuran en el pasaporte. «Defenderé mi reputación», anuncia, dañada al ser señalado por la Unión Ciclista Internacional como un posible infractor de las reglas antidopaje. «Y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita», prosigue.

«Continuaré defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional con determinación y transparencia», ha subrayado el ciclista vitoriano, quien ha encargado a su «equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias» para demostrar su «integridad». «Confío en la verdad y en la justicia deportiva», afirma el vitoriano, con lo que avanza que recurrirá al TAS cualquiera que sea el castigo definitivo o simplemente para tratar de reparar el daño causado y el prejucio sobre su trayectoria, ahora en espera.

Lazkano, despedido por el RedBull-Bora después de que tres científicos independientes a la UCI considerasen «muy probable» el uso de sustancias dopantes o métodos prohibidos (por ello ha sido llo primero que ha remarcado el vitoriano), asegura que ha construido su carrera «con esfuerzo, dedicación y honestidad», y que hará «todo lo necesario para demostrar» su «inocencia total». En este caso, cabe recordar que la suspensión provisional del alavés responde a diferencias significativas en sus datos biológicos entre 2022 y 2024, aunque sus pruebas antidopaje han siempre «negativas». Así lo reflejó también su anterior equipo, el Movistar, que consideraba «imposible de intuir» sus anomalías.