Ciclismo «Este es el momento de saber si una apuesta de este estilo tiene sentido» Jon Odriozola quiere dar un nuevo salto de calidad con su proyecto y su equipo. / LOBO ALTUNA Jon Odriozola, mánager de Euskadi-Murias «Si las empresas con las que hablamos ven apoyo institucional, seguramente les interesará vender marca con este proyecto» IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 20 octubre 2018, 08:28

Jon Odriozola ha cerrado al frente del Euskadi-Murias una brillante campaña de debut en la categoría Continental Profesional, en la que su equipo ha logrado diez victorias, entre ellas una etapa de la Vuelta a España con Óscar Rodríguez en la cima de La Camperona. El técnico oñatiarra reclama ahora más apoyos para ese proyecto, para que el equipo pueda crecer y representar a Euskadi con más garantías en las mejores carreras del mundo, incluido el Tour de Francia, donde asegura que estarán «antes de lo que la mayoría cree».

- Después de una temporada exitosa en lo deportivo ahora toca la otra parte del proyecto.

- Está claro que después de los logros deportivos y de imagen, hay que recalcar sobre todo que un proyecto de país, de Euskadi, haya llegado tan fuerte al resto de las comunidades. Lo que he vivido en la Vuelta a España, antes de ganar en La Camperona y sobre todo después, ha sido increíble. Gente de todas las procedencias, de toda clase de ideologías, con todo tipo de banderas, animando 'aupa Euskadi' con una pasión increíble. El conflicto político que se vive en España creo que tiene que ver, pero sobre todo es que el equipo, por la forma de hacer las cosas y la personalidad que ha mostrado en las carreras, ha llegado al aficionado. Es lo que yo pretendía, exactamente. Que este equipo transmitiese algo más que una carrera ganada. Unos valores que han llegado a la gente. Con todo eso, después de hacer una valoración de la temporada de matrícula de honor, insuperable seguramente, lo que toca ahora es hacer las preguntas.

«Con la victoria de Óscar llegamos al corazón de la gente; nos daban las gracias en lugar de felicitarnos»«Existe una identificación con la forma de trabajar que tenemos los vascos, y eso hay que ponerlo en valor»

- ¿Qué preguntas?

- Con el nombre Euskadi, hasta ahora, la empresa Murias ha puesto todos los recursos. Nosotros en el equipo hemos puesto todo lo que había que poner con los recursos que hemos tenido. Ya ahora es el momento de preguntar qué es lo que piensan el Gobierno Vasco, las instituciones, las empresas de aquí... Porque está claro que los aficionados nos han mostrado pleno apoyo. Con todo esto, después de cuatro años de proyecto empieza otro ciclo en el cual hay que saber qué opinan todos estos entes de lo que hemos hechos. Y tenemos que perdirles ayuda. Que nos digan si nos juntamos todos para darle a esto sostenibilidad en el tiempo para que este proyecto tenga un futuro mucho más claro y podamos aspirar a retener a corredores jóvenes, a hacer un proyecto para ir al Tour cuanto antes y darle el sentido que tiene. Creo que la ikurriña ha ondeado en todos los países del mundo, seguramente como en ningún otro deporte y como en ningún otro evento, gracias al Euskadi-Murias, y eso hay que transmitirlo y esperar las respuestas de la gente a la que hemos representado. Porque todo esto lo hemos hecho en nombre de todos los vascos. De toda la gente a la que le gusta el ciclismo también, pero con el nombre de Euskadi. Ahora ha llegado el momento en que nos digan qué les parece y en el que nos tienen que ayudar. Murias ha cumplido un ciclo en el que ha dado mucho sin pedir nada a cambio y, lo más importante de todo, no hay que confundirse. No pedimos dinero, pedimos una implicación en el proyecto. Por supuesto, en esa implicación hay que buscar recursos, más apoyos, para que podamos ir creciendo en la medida en que nos merecemos.

- ¿Qué pide?

- Si hay algunas partidas públicas que cumplimos, queríamos participar y conseguir ayuda suficiente si es que nos corresponde. Pero, sobre todo, una implicación entre todos para buscar apoyos suficientes para tener unos recursos. Hemos demostrado que no necesitamos tanto como otros equipos, en la línea de cómo funcionan las empresas vascas, sobre todo las cooperativas. Hemos funcionado con una implicación tremenda entre todos, que en otros trabajos sería inviable. ¿Por qué? Porque creemos en esto. Es mucho más que un equipo profesional, es un proyecto en el que nos identificamos y una herramienta para mostrar lo que somos en el mundo. Lo que queremos es que nos digan ellos cómo nos pueden ayudar y si nos quieren ayudar. Esa es la respuesta que pido.

- ¿Más que dinero, a las instituciones les pide que les abran puertas?

- Sí, porque si las empresas con las que mantenemos abiertas conversaciones ven que ese apoyo existe, que hay esa unión, seguramente les interesará vender su marca con este proyecto. Es lo que realmente buscamos. Que vayamos juntos, que contemos con el aval del país, por decirlo así. Lo hacemos con toda la humildad del mundo y sabiendo que hemos construido un proyecto que nos puede representar a todos muy bien de una manera que seguramente en otros ámbitos cueste mucho más.

- ¿Ese es el gran valor del equipo?

- Ese es el gran valor del equipo, sí. El ciclismo puede ser un buen nexo de unión de todos y un buen vehículo para poder enseñar lo que es Euskadi. Las marcas de aquí, los productos de aquí...

- ¿Es optimista? ¿Tendrán nuevos patrocinadores en breve?

- Sí, los tendremos. Si por algo se ha conseguido todo lo que hemos logrado hasta ahora es porque hemos sido optimistas. Si no, habría sido imposible. Había que creer para intentar llevar esto adelante, un proyecto desde abajo. Hemos demostrado que era posible cuando todo el mundo nos decía que no. Pero hemos creído y sobre todo hemos trabajado. Creo que se reconocerá ese esfuerzo. ¿Cuándo? Ojalá pronto, pero estoy convencido de que llegará.

- Explique quién es, a nivel económico, el Murias en el panorama del ciclismo internacional.

- No sé si todo el mundo es consciente de nuestra realidad. Hay equipos del World Tour que manejan presupuestos de 35-40 millones de euros anuales. Nosotros tenemos tres y hemos cosechado resultados comparables a equipos del World Tour que disponen de veinte, una proporción de uno a siete. No necesitamos tanto. Hemos demostrado que con mucho menos podemos conseguirlo, pero necesitamos un impulso para seguir haciendo nuestro camino.

- ¿Cuánto más?

- Necesitamos más recursos para poder reconocer el trabajo que se hace. Para pagar a los ciclistas lo que se merecen, lo que han demostrado en la carretera que valen, lo mismo a los auxiliares... Porque ahora mismo, seguir en este equipo es una apuesta personal de todos los que están, porque lo que reciben no se corresponde con el nivel al que se está trabajando y rindiendo. Todos han apostado por estar aquí y merecen tener ese reconocimiento.

- Pero la campaña 2019 está garantizada.

- Sí, Murias ha puesto todo el dinero hasta ahora y va a seguir ahí. Pero queremos sumar. A veces pienso una cosa....

- Diga, diga...

- Que hemos puesto el listón tan bajo, que con tan poco podemos hacer tanto, que parece fácil. Y no lo es. Nuestro siguiente reto es ir al Tour. Vamos a pedir correrlo en 2019, y podría parecer que para lograrlo no hace falta más, que ya hemos corrido la Vuelta a España y hemos ganado una etapa, que hemos ganado una vuelta World Tour (Turquía, con Prades), pero no es así. Necesitamos un reconocimiento serio, mejores condiciones. Antes preguntaba por cuánto haría falta.

- Sí.

- Con cuatro, cinco, seis millones, daríamos un salto enorme. No pedimos 15, 20 o 30 para ser un equipo World Tour. Con la mitad de lo que pueden solicitar otros podemos levantar un proyecto importante de país.

- ¿Con todos estos frentes abiertos, ha tenido tiempo para disfrutar de la temporada?

- Poco, para eso están todos los demás. Hemos hecho cosas importantes. Y si no recibes respuestas piensas si ha valido la pena, en el aspecto personal.

- ¿Está desanimado?

- No. Quiero recalcar que a este proyecto lo veo llegar muy lejos, lo veo en el Tour de Francia a corto plazo, y eso es lo más importante, lo que nos da fuerzas. Hasta ahora hemos intentado llegar y hemos trabajado incansablemente para que el proyecto tuviera sentido. Ha llegado el momento de pedir de una manera seria, porque hemos demostrado que somos un proyecto serio que cumple todos los pasos que promete.

- ¿La victoria de Óscar Rodríguez en La Camperona puede significar el punto de inflexión en la historia del Euskadi-Murias?

- En primer lugar, quiero agradecer a la afición el calor brindado, antes y después de la victoria de Óscar. Ese triunfo nos permitió llegar al corazón de la gente, que es lo que buscamos. Muchas personas se nos acercaban y no nos decían felicidades, nos decían gracias. Eso es impactante. Puedes ganar carreras, pero lo que hemos conseguido es mucho más que eso. Y lo hemos notado en Andalucía, Asturias, Francia, Noruega, Yorkshire... Todo esto es fruto de mucho trabajo y de una labor de gestión muy importante, de personas como Francis Lafargue, Rubén Pérez, Xabier Muriel y los demás.

- ¿Han notado que la marca ciclismo vasco sigue vigente en el mundo, fuera de sus fronteras?

- La gente estaba deseando nuestro regreso. En Italia, en otros muchos sitios, me decían que nos estaban esperando. En todas partes hemos visto a gente que salía a la carretera con ikurriñas sin ser vascos. Creo que hay una identificación con la forma de trabajar que tenemos los vascos, y eso hay que ponerlo en valor.

- ¿El momento cumbre de la temporada es el triunfo en la Vuelta a España?

- La victoria de Óscar es histórica. Esa foto la miraremos dentro de diez o veinte años y seguirá vigente. Histórica y no solo en Euskadi. Porque es ver a un equipo modesto que debuta en el World Tour y gana como gana. Le dije a Roberto Laiseka que me recordaba a la suya en el Tour, sabiendo lo que supone ganar en Francia, en el sentido de que marca un antes y un después en la historia del equipo. Y él me respondió que sí, que él también veía esa similitud. Es importante que alguien así te diga eso.

- Se muestra convencido de que el Euskadi-Murias va a correr el Tour antes o después.

- El jueves tendrá lugar la presentación de la edición de 2019 y vamos a hacer la solicitud formal de correrlo, porque el equipo ha demostrado legitimidad para presentar esa solicitud.

- Saben que no participarán en 2019...

- Si lo solicitamos es para correr. Vamos a abrir ese camino. Si nos lo ganamos y nos invitan, estaremos preparados. De lo que sí estoy convencido es de que vamos a conseguirlo en un tiempo mucho más corto del que la gente pueda pensar. Y todo gracias al compromiso y al talento de los ciclistas y al apoyo de la empresa Murias. Por eso pedimos más ayuda. Este es el momento de saber si una apuesta de este estilo tiene sentido.