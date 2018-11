El navarro Berrade, cuarto refuerzo del Euskadi-Murias

El navarro Urko Berrade (Cordovilla, 20 años) ha firmado para dos campañas con el Euskadi-Murias, procedente del Lizarte amateur. Es la cuarta incorporación del conjunto de Jon Odriozola tras las de Beñat Intxausti, Daniel Viejo y Juan Antonio López-Cózar.

«Es un subidón porque esto es lo que más me gusta hacer en la vida», confiesa Berrade. «Euskadi-Murias es uno de los mejores equipos para dar el salto y además, de casa. Este año me queda la espina de que las lesiones y las enfermedades me afectaron a mitad de temporada».

Xabier Muriel, su nuevo director, subraya que Berrade «despuntó desde su primer año sub 23. Rueda muy bien y cuando está bien sube con los mejores». Campeón navarro de contrarreloj, ganó la prueba de Oteiza y una etapa de la Vuelta a Salamanca.

Por otro lado, el mallorquín Jaume Sureda correrá con el Burgos-BH la próxima temporada.