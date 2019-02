Ciclismo Nairo Quintana: «¿Seguir en Movistar? De momento, no tengo ninguna propuesta de nadie» Nairo Quintana. / D. Ramiro «Lo único seguro es que tengo un año más de contrato», señala el ciclista colombiano. BENITO URRABURU Viernes, 1 febrero 2019, 10:50

Nairo Quintana cumplirá 28 años el próximo lunes y da la impresión que lleva toda la vida como ciclista profesional. Más delgado que nunca en un inicio de temporada, parece que le ha sentado bien el cambio que ha tenido en su preparación. Ahora se la lleva Michele Bartoli, quien fuera uno de los grandes clasicómanos del ciclismo mundial.

«La cuestión es ir mejorando, por eso he decidido cambiar de preparador. Más que una cosa mía ha sido de mi manager. Casi todos los preparadores utilizan los mismo métodos. Tampoco es que haya trabajado con muchos. De momento estoy con él».

La Vuelta a San Juan tendrá este viernes su etapa reina, con final en el alto de El Colorado, una llegada que no es que le vaya muy bien al líder de Movistar en Argentina: «Es un puerto largo, difícil, pero no es demasiado complicado. Puede llegar bastante gente delante.

Estaremos atentos a lo que se pueda hacer. No estoy al cien por cien de mi forma, pero tampoco estoy mal y eso pasa con el resto de corredores».

Calendario hasta las clásicas

Para ser la primera prueba por etapas a la que están haciendo frente algunos ciclistas, se ve que ninguno de los líderes llega mal, falto de kilómetros: «Alaphilippe en el Dique, que es un corredor de esfuerzos cortos, al que le iba muy bien esa subida, ganó. Es muy explosivo y esa es su especialidad. Hay muchos corredores en San Juan que ya están bien de forma y van a tope desde el primero hasta el último día».

Tiene un calendario perfectamente definido hasta las clásicas:

«Después de San Juan correré en Colombia y luego estaré en París-Niza, Volta a Catalunya, Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja. Después ya veremos que carrera hago para llegar lo mejor posible al Tour de Francia».

Preguntarle por el Tour a Nairo es obtener siempre la misma respuesta:

«El amarillo más que una obsesión es un sueño. Sigo pensando que en algún momento puede caer, que puedo ganarlo. Eso me permite mantener la tensión por esa prueba».

Realiza matizaciones de lo que ve en la carrera francesa en los últimos años: «Cada temporada surgen complicaciones por diferentes razones, o bien caídas, o la aparición de jóvenes que lo están haciendo muy bien. Para ganar un Tour no hay que cometer ningún error. Hay ciclistas que van creciendo año a año, hay equipos muy fuertes. Egan Bernal es un joven muy experimentado, Roglic, Bardet, Dumoulin, al que ya se le veía venir, los hermanos Yates. Enric Mas tiene mucha progresión, lo mismo que Miguel Ángel López. Cuando yo llegué estaban Froome, Thomas andaba bastante, Porte. Hay jóvenes que dan mucha guerra y equipos con mucha calidad».

Igualados en el entrenamiento

De lo que no alberga ninguna duda es que «cada vez es más difícil ganar. Los jóvenes tienen que ir madurando».

Está acostumbrado a la presión. No es algo que le preocupe, no en el mes de enero: «Lógicamente tienes una presión, pero hay diferentes maneras de afrontarla. Me gusta la presión. En este equipo somos tres líderes. En muchas ocasiones ha sido Nairo contra el Sky. Hay otros rivales que tienen que atacar. Los sistemas de entrenamiento y de datos que se manejan hoy en día hacen que todos estemos en un nivel bastante parecido durante la competición.».

Habló de su futuro cuando le preguntaron si terminaba contrato: «sí, lo termino. ¿Si voy a seguir en Movistar? De momento tengo un año más de contrato y no tengo ninguna propuesta de nadie, en ningún sentido. Aún no sé lo que haré. En este momento no tengo nada y tampoco tengo ningún problema con eso. Ya se verán las opciones que hay durante el año. Quiero hacerlo todo perfecto con Movistar esta temporada».

Manifestó que «no será una cuestión económica haga lo que haga. Estoy muy a gusto en Movistar. Los cambios no vienen mal. No puedo decir que vaya a cambiar porque no tengo nada y no he pensado en ello. Hay que ver si sale algo mejor».

Ha tenido un segundo hijo, llamado Tomás, que se une a Mariana: «De momento todo está bien. La familia crece y es una prioridad. En Colombia se le da mucha importancia a la familia. Son años de sacrificio por la vida que llevas y no siempre estás con ellos todo lo que quieres».

«El año pasado tuve buenos datos»

Desde que irrumpió en el Tour de Francia, Nairo ha sido un corredor que siempre ha aparecido como favorito en la carrera francesa, a pesar de que ha tenido temporadas malas, como la pasada: «Curiosamente el año pasado fue una de las temporadas en las que mejores datos tuve. En la etapa que gané en la Vuelta a Suiza me salió muy bien. Luego en el Tour pasó lo que pasó, tuve la caída. Los datos siguen siendo muy buenos. No estoy para retirarme (entre risas), aunque es cierto que gente con la que corría cuando llegué como Purito o Contador, ya no están».

Un Tour con tantos líderes exigirá «estar rodeado de un buen equipo, algo que el Sky puede hacer porque tiene una gran plantilla. Ojalá todos los equipos sean como ese. Sé que trabajan muy bien, todo lo que hacen lo hacen muy bien. Nosotros somos tres líderes y el jefe es el que manda y decide».

En Colombia comienza a tener competencia. Están surgiendo muchos ciclistas jóvenes: «El ciclismo colombiano está sacando muchos ciclistas. Ha crecido muchísimo, está muy profesionalizado, siguen saliendo muchos profesionales. Hay veintitrés en el WorldTour y otros tantos en equipos Continentales profesionales y continentales. Se pueden hacer muchas cosas. He sido muy crítico con algunas cosas del ciclismo de mi país y hay cambios para mejor. El ciclismo colombiano ha cambiado mucho y hay mucho para cambiar. Nadie imaginaba que pudiese estar donde está. Muchas cosas de las que yo criticaba se están aplicando. No soy un corredor que se calle las cosas».

Su hermano Dayer dejó Movistar. Vive con él en Mónaco: «Está donde le quieren y a él se le percibe que está bien. Me alegro mucho. Se le ve feliz y eso es importante».

«Lo de Landa es lamentable»

Tuvo conocimiento en el día de descanso de la Vuelta a San Juan de la caída de Mikel Landa y su fractura de la clavícula derecha: «Es bastante lamentable lo de su caída. En el Tour tampoco tuvo mucha suerte y luego volvió a caerse en la Clásica de San Sebastián. Es muy mala fortuna la que está teniendo».

De su relación con Mikel Landa aclara que «es buena, normal. Somos compañeros de equipo. No tenemos porque tener mala relación».

Lleva bastante bien lo de ser un referente del ciclismo colombiano: «Si con mi vida deportiva puedo ayudar a los jóvenes, me parece bien, pero también hay otros que son unos referentes. No soy el único».

De Argentina ira directo a su país, a Colombia, una carrera en la que el año pasado fue segundo: «Colombia es un país de ciclistas, de ciclismo, en el que este deporte se vive con pasión. Este año la prueba termina en una subida, habrá mucha gente y será un espectáculo. Ser el mejor en Colombia es muy difícl. Correr en casa es algo especial. También es importante que los corredores de fuera vengan a conocer mi país».

La rivalidad entre ciclistas colombianos en su propio país genera un interés que desborda todas las previsiones: «No habrá nadie a tope, como pasa aquí, y pocos estarán para ganar el Tour Colombia. Yo el año pasado hice segundo, y si no estoy yo estará Bernal, y si no, Urán, y si no, Henao. Estamos muchos con ganas de hacerlo bien, pero ninguno a tope».

De momento buscará ganar la Vuelta a San Juan.