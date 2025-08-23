Muere un corredor de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
El percance en el que se han visto implicados varios corredores ha tenido lugar en el cruce de la N-234 entrando a El Amogable
Aythami Pérez Miguel
Burgos
Sábado, 23 de agosto 2025, 17:29
Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la ... prueba.
Laorganización de la competición ha comunidado que el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, según informa BURGOSconecta.
Esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. El accidente ha tenido lugar en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, un gran enclave forestal ubicado dentro de Pinar Grande, en la provincia de Soria.
Según han informado a este medio algunos testigos, el joven era de Tenerife y ha fallecido en el camino al hospital, mientras era trasladado por los servicios sanitarios.
Finalmente, la Dirección de Carrera ha confirmado la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se ha dirigido agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.
