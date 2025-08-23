Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento en el que la prueba estaba parada tras ocurrir la caída múltiple. Vuelta Ciclista Junio a la Ribera del Duero
Ciclismo

Muere un corredor de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

El percance en el que se han visto implicados varios corredores ha tenido lugar en el cruce de la N-234 entrando a El Amogable

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:29

Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la ... prueba.

