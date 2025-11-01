Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oier Lazkano rodando con el Red Bull-Bora. RB
Ciclismo

El Movistar se desentiende del 'caso Oier Lazkano'

El equipo deja claro que era «imposible conocer o intuir una anomalía» del corredor gasteiztarra porque nunca dio positivo

DV y Agencias

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El Movistar Team aseguró este viernes que no conoció la suspensión de Oier Lazkano, que estuvo en sus filas entre 2022 y 2024, hasta este ... jueves cuando se lo comunicó la Unión Ciclista Internacional (UCI) y recalcó que durante esta etapa en el equipo dio negativo «en todos los controles» y que por ello le resulta «imposible conocer o intuir una anomalía».

