El Movistar se desentiende del 'caso Oier Lazkano'

El Movistar Team aseguró este viernes que no conoció la suspensión de Oier Lazkano, que estuvo en sus filas entre 2022 y 2024, hasta este ... jueves cuando se lo comunicó la Unión Ciclista Internacional (UCI) y recalcó que durante esta etapa en el equipo dio negativo «en todos los controles» y que por ello le resulta «imposible conocer o intuir una anomalía».

La UCI anunció este jueves que suspendía provisionalmente al corredor gasteiztarra, de 25 años y actualmente en el Red Bull-BORA-hansgrohe, por anomalías no explicadas en su Pasaporte Biológico en las temporadas en las que corrió en el Movistar Team.

Abarca Sport, la empresa que gestiona el Movistar Tem y poseedora de la licencia World Tour', subrayó ayer en un comunicado que «no es hasta la tarde de ayer 30 de octubre de 2025 que ha tenido conocimiento de esta situación» y que «durante las tres temporadas de relación contractual» con el ciclista alavés, «de las cinco a las que refiere el estudio de la UCI», en todos los controles «a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo» salió un resultado negativo.

«En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la Unión Ciclista Internacional», advirtió la estructura, que reiteró «una vez más con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente». «Para ello redoblaremos con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas que venimos impulsando hasta la fecha», sentenció.

'Abarca Sports' facilitó la comunicación recibida por parte de la UCI, en la que se le informó de «una Violación de las Reglas Antidopaje (ADRV) por el Uso de una Sustancia Prohibida y/o Método Prohibido» por parte Lazkano.

La asociación le detalla que esta afirmación «se basa en la opinión unánime emitida por un panel de tres expertos científicos independientes el 23 de octubre de 2025» que han determinado que «el perfil hematológico compuesto por muestras proporcionadas por el corredor entre el 7 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2024 establece que es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es poco probable que sea el resultado de cualquier otra causa».

La UCI señaló al Movistar Team que este panel «llegó a su conclusión después de la revisión» del Pasaporte Biológico de Lazkano, «así como la explicación y la documentación de respaldo proporcionada» por el propio ciclista. «Este aviso se le envía porque el Sr. Lazkano López fue contratado por su equipo en el momento de los delitos relevantes identificados en su pasaporte (es decir, 2022, 2023 y 2024)».