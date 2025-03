La Milán-San Remo va más allá del duelo Van der Poel-Pogacar

Las catorce últimas Milán-San Remo han tenido distintos ganadores. Hasta ese dato juega a favor de Tadej Pogacar. Desde que en 2010 Óscar Freire ... firmara al sprint su tercera victoria en la Classicissima nadie ha inscrito por segunda vez su nombre en el palmarés del primer monumento de la temporada, la carrera más fácil de acabar pese a sus casi 300 kilómetros y a la vez la más complicada de ganar por la falta de terreno para que los hombres fuertes marquen diferencias importantes.

Todos quieren ver el duelo entre Tadej Pogacar, el fenómeno capaz de ganar de todas las formas imaginables, y Mathieu van der Poel, aspirante firme a reeditar su éxito de 2023 y poner fin a la alternancia en el palmarés. Del repertorio de ambos cabe esperar cualquier barbaridad: un ataque de lejos, una arrancada hacia arriba, un descenso de la Cipressa o del Poggio temerario para otros pero no para ellos, un sprint majestuoso ante los mejores velocistas del pelotón o una sorpresa indescifrable veinticuatro horas antes de ponerse en marcha el pelotón.

Pero esta Milán-San Remo no se reduce a un duelo entre dos. Los dedos de las dos manos no bastan para enumerar a los candidatos a ganar. Reales, no ficticios. No sorprendería a nadie ver a Mads Pedersen alzar los brazos al final de la Via Roma para conquistar su primera victoria en un monumento ante los mejores rivales posibles. El danés viene de cuajar una espléndida París-Niza, incluso en terrenos que no son los suyos. Tampoco extrañaría que Ganna provocara el éxtasis de la afición italiana con una exhibición de rodador en los últimos kilómetros. Ni un sprint entre buena parte de los mejores velocistas en el que Philipsen –si no le afecta la caída del miércoles en la Nokere Koerse– o Milan –la otra esperanza local– impusiera su punta de velocidad. O que Girmay estrenara la nómina de vencedores africanos.

Alex Aranburu volverá a estar entre los mejores, o al menos cerca de ellos. Toca estar listo y con los ojos bien abiertos si se presenta la oportunidad, ese momento de duda de los rivales con el que el ezkiotarra ha soñado alguna noche. El donostiarra Xabier Mikel Azparren correrá al servicio de Thomas Pidcock, uno de los elegidos y autor de un formidable inicio de temporada corroborado con la segunda posición en la Strade Bianche detrás del sublime Pogacar.

Compañeros del esloveno en las filas del UAE apuntan que su plan consiste en subir la Cipressa en nueve minutos para desgastar a todos los adversarios antes de asestar el golpe definitivo en el Poggio o antes de que sea tarde en las calles de San Remo. Si solo tuviera esa carta, no sería Pogacar. La realidad, tozuda en esta prueba la mayoría de las veces, ofrece tres alternativas: irte solo en el falso llano que corona el Poggio, arriesgar más que el resto en la bajada o jugártela al sprint.

Santesteban y Ostolaza

Eurosport 1 emite en directo la totalidad de la carrera a partir de las 10.00 horas, si bien entre las 12.30 y las 14.30 hará un paréntesis para emitir la primera edición de la prueba femenina. La Milán-San Remo da el paso que ya habían dado con anterioridad entre los monumentos el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Lieja-Bastogne-Lieja. Faltará únicamente Lombardía, cuya incorporación se producirá pronto.

Habrá respresentación guipuzcoana en el estreno. En el sexteto desplazado por Laboral Kutxa figuran la zarauztarra Usoa Ostolaza y la errenteriarra Ane Santesteban, dispuestas a dejarse ver entre Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Balsamo... En las filas del Movistar compite Cat Ferguson, la inglesa de 18 años que ganó el último Mundial júnior y se clasificó tercera el domingo en el Trofeo Binda.

Gana Edward Theuns

Liberado de la tarea de lanzador de Jonathan Milan en la Bredene Koksijde, Edward Theuns (Lidl Trek) exhibió su rapidez para imponerse al sprint en la prueba belga de 200 kilómetros por delante de Luke Lamperti y Nils Ekehoff. No pudieron completar todo el recorrido Xabier Berasategi y Nicolás Alustiza, ciclistas del Euskaltel.

Subida a Uzarraga, hoy

El calendario guipuzcoano presenta una triple cita este fin de semana. Los cadetes están convocados a las 10.45 horas de hoy en Deba para tomar la salida en la Amaikak Bat proba. Por la tarde, los júniors compiten a partir de las 15.15 en la 51ª edición de la Subida a Uzarraga.

Las féminas, tanto júniors como élites y sub-23, participarán mañana en la Igartza Saria de Beasain, puntuable para la Copa de España. Se pondrá en marcha a las 9.00.