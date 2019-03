Ciclismo Mikel Landa vuelve a la carretera pensando en el Giro Mikel Landa, ayer en su sesión de entrenamiento. / TWITTER El alavés avanza en su recuperación de la fractura de clavícula que sufrió en Mallorca, pero aún deberá esperar para reaparecer en carrera I. I. Viernes, 1 marzo 2019, 07:42

«De vuelta en la carretera. Gracias a todos por los ánimos». Mikel Landa escribió este mensaje al salir ayer a la carretera a entrenarse por primera vez desde su caída en su primera carrera de la temporada, el 31 de enero en la Challenge Mallorca. Sufrió fracturas de clavícula derecha y apófisis coracoide. Tras consultar con el cirujano Mikel Sánchez en Vitoria, se desestimó la operación quirúrgica y Landa ha seguido un tratamiento conservador.

Landa mejora de sus lesiones, pero por el momento no hay fecha para su regreso a la competición. Aunque su intención inicial era reaparecer en la Tirreno-Adriático (del 13 al 19 de este mes), salvo que la recuperación experimente una mejoría espectacular en los próximos días todo parece indicar que el alavés renunciará a la 'carrera de los dos mares'. En este caso, lo previsible es que vuelva a ponerse un dorsal en la Volta a Catalunya (del 25 al 31) y pueda intentar llegar en buenas condiciones a la Itzulia (del 8 al 13 abril).

Clasificaciones Tour UAE (5ª etapa) Tour UAE (5ª etapa) 1. Elia Viviani (Deceuninck) 4h48 2 Fernando Gaviria (UAE) m.t. 3 Marcel Kittel (Katusha) m.t. 4 Sam Bennett (Bora) m.t. 5 Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension) m.t. 58 Markel Irizar (Trek) m.t. 88 Gorka Izagirre (Astana) m.t. General 1. Primoz Roglic (Jumbo) 18h54 2 Alejandro Valverde (Movista) a 21 3 David Gaudu (Groupama) a 38 4 Emanuel Buchmann (Bora) a 46 5 Wilco Kelderman (Sunweb) a 54 48. Gorka Izagirre (Astana) a 8: 54 119. Markel Irizar (Trek) a 24:59 Carreras del fin de semana : Beasain (cadetes) mañana, 11:00 Ereño (sub 23) domingo, 10:30

El primer gran objetivo de Landa será el Giro de Italia (del 11 de mayo al 2 de junio), donde saldrá con el cartel de aspirante a la victoria. En su programa también está el Tour de Francia, en julio.

Landa afronta una temporada importante en su carrera. A los 29 años, cumple su segunda campaña en el Movistar con el objetivo de aspirar a las clasificaciones generales de las grandes vueltas, tras haber pisado el podio del Giro (tercero en 2015) y haberlo rondado en el Tour (cuarto en 2017 y séptimo el año pasado).

Desde su caída en la última Clásica de San Sebastián, las lesiones le han lastrado y no ha podido arrancar. Se perdió el Mundial y aunque corrió seis clásicas de final de temporada en Italia, no estaba en buenas condiciones físicas y no finalizó ninguna. El inicio de esta campaña, con la caída en Mallorca, hace que desde el 29 de julio, el día en que concluyó el Tour, esté prácticamente inédito.

Si finalmente no puede correr la Tirreno-Adriático, se perderá la carrera en la que ha logrado la única victoria que suma con el maillot del Movistar. Ganó la cuarta etapa.

Brillante Viviani

Elia Viviani (Deceuninck) ganó la quinta etapa del Tour de los Emiratos -del World Tour- al batir de forma brillante en el sprint a Fernando Gaviria (UAE). El italiano vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre si puede ser considerado ya como el mejor velocista del mundo. Tras su explosión la temporada pasada con su fichaje por el Quick-Step (cuatro etapas del Giro y tres de la Vuelta entre sus 19 victorias, el líder del año), la pregunta es procedente.

Considerado un segunda fila hasta entonces, pese a su nivel y ser oro olímpico y triple campeón del mundo en pista, el año pasado dio el golpe sobre la mesa. Se erigió en el sprinter de referencia en el equipo líder de esta modalidad, el Quick-Step. En 2019 ya ha levantado los brazos tres veces, dos en Australia y ayer.

Viviani, de 30 años, perdió la rueda de sus lanzadores de confianza, Morkov y Sabatini, pero se las arregló para salir por el exterior y remontar a Gaviria en los últimos 20 metros con una aceleración brutal. La tercera plaza fue para el alemán Marcel Kittel (Katusha).

La etapa dejó la general como estaba. Roglic aguantó de rojo, con Valverde a 21 segundos y el francés David Goudu (Groupama) a 38. Los grandes favoritos se citan en las alturas de Jebel Jais, en cuya cima se conocerá hoy el nombre del vencedor final. Se trata de un ascenso de 23 kilómetros hasta la inédita meta a 1.113 metros de altitud.

Valverde respeta el potencial de Roglic, pero intentará repetir el triunfo del año pasado en la ronda de Abu Dabi. «21 segundos pueden ser muchos o pocos, batir a Roglic será difícil porque es un corredor muy fuerte. Si no es posible ganar el Tour buscaré al menos la etapa. Conozco la subida de Jebel Jais, es muy larga, pero no es dura, la he echo entrenando. Puede influir mucho el viento».