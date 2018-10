Ciclismo Mikel Landa echa un cable al ciclismo del Goierri Rubén Pérez, Aitor Aldasoro -alcalde de Beasain-, Mikel Landa y los representantes del Goierri Iñaki Telleria y Mikel Gaztañaga. / MICHELENA La Fundación Euskadi, equipo que preside el ciclista de Murgia, oficializa un convenio de colaboración que permite salvar al club guipuzcoano IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 07:35

Goierri Txirrindulari Eskola respira hondo después del acuerdo firmado para los dos próximos años con el grupo ciclista Fundación Euskadi, que preside el ciclista alavés Mikel Landa. El palacio de Igartza de Beasain albergó ayer la presentación del convenio, en la que estuvo presente el alcalde de Beasain, Aitor Aldasoro, junto a Iñaki Telleria y Mikel Gaztañaga, presidente y director de Goierri Txirrindulari Eskola, respectivamente, y el propio Mikel Landa, así como Gorka Izagirre, integrante en su día de la estructura de este club.

«Nos hace mucha ilusión la firma de este convenio y haberlo hecho con un equipo de la categoría de Ampo Goierri Txirrindulari Eskola», aseguró Mikel Landa. «Estamos muy contentos de poder ayudar a un club guipuzcoano. A partir de ahora trabajaremos juntos y pedalearemos mano a mano. Desde la Fundación Euskadi siempre hemos ofrecido nuestra ayuda a todo aquel que lo necesitase. Tuvimos una conversación con Mikel Gaztañaga y nos comentó que precisaban de cierta ayuda para seguir adelante. No lo dudamos ni un instante. Es un grupo muy profesional que lleva muchos trabajando en las etapas de formación».

También tomó la palabra Iñaki Telleria, presidente del grupo ciclista Goierri, para valorar qué supone la firma de este acuerdo con la Fundación Euskadi. «El acuerdo firmado va a traducirse en un mayor apoyo para nosotros a nivel logístico y económico. Nuestro punto de partida es el presupuesto de 2018 y ellos se harán cargo de la parte que no podamos cubrir. Las temporadas que hemos realizado han sido buenas a nivel deportivo, pero hemos llegado a un punto en el que los responsables del club estábamos adelantando mucho dinero y ya no podíamos más. Contar con el apoyo de Mikel es todo un privilegio para nosotros. Ya lo hicieron en su día los hermanos Izagirre, Alex Aranburu o Gari Bravo, que comenzaron su trayectoria profesional con Goierri. Para los chavales que están empezando es un lujo poder entrenarse algún que otro día con Mikel Landa. Estamos seguros de que se dejará caer en alguna salida que realicemos».

Siempre resulta complicado contactar y firmar este tipo de acuerdos con deportistas de élite, pero en este caso el proceso fue realmente sencillo, según Telleria. «Mantuvimos un par de reuniones para cerrar el acuerdo y finalmente todo fue sobre ruedas. Gaztañaga suele colaborar en ocasiones con ellos y este año, por ejemplo, nos dejaron su autocaravana cuando se nos averió la furgoneta. También hablamos con Jesús Ezkurdia, vicepresidente de la la fundación. Le comentamos que la situación se había vuelto insostenible y no dudaron ni un segundo en echarnos un cable».

La Fundación Euskadi también anunció la creación de un equipo femenino. «Tendrá una decena de corredoras -la mayoría alavesas- y comprenderá todas las categorías, desde cadetes hasta élite. La apuesta por el deporte femenino es otro paso importante que teníamos que dar a estas alturas del proyecto. Nuestra idea no es competir a nivel profesional, sino dar cabida a las chicas que no tienen donde correr», indicó Mikel Landa.

«Unas buenas vacaciones»

Landa ya ha terminado la temporada. Tenía marcado en el calendario el Giro de Lombardía, pero renunció porque sus sensaciones no eran buenas desde sus caídas en el Tour de Francia y la Clásica de San Sebastian. Tampoco mejoraron en tierras transalpinas. Descartó viajar a China para cerrar la temporada. La semana que viene se concentrará con Movistar en Gorraiz, en tierras navarras. «De las caídas me siento bien. Ya no me duelen tanto los golpes y me estoy entrenando con normalidad. Ahora necesito unas buenas vacaciones».