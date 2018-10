Ciclismo Mikel Landa: «Al 2019 le pido salud y poder hacer las cosas lo mejor posible» Los ciclistas del Movistar Team, Nairo Quintana y Mikel Landa posan para los medios de comunicación hoy viernes, jornada en la que concluye la reunión técnica y logística del equipo previa a la temporada 2019. / EFE El ciclista vasco anticipó sobre el calendario que estará seguro en el Tour de Francia EFE Viernes, 26 octubre 2018, 14:55

El ciclista alavés del Movistar Team Mikel Landa manifestó este viernes que, tras una temporada lastrado por las lesiones, al año 2019 le pide «salud» para «poder hacer las cosas lo mejor posible».

El corredor señaló, al término de la concentración en Navarra para planificar la próxima campaña, que se encuentra «bien» físicamente, completamente recuperado de las lesiones sufridas en el Tour de Francia y en la clásica de San Sebastián, esta última sin permitirle hacer La Vuelta y el Mundial.

«Estoy bien. He necesitado desconectar y olvidarme de todo. No es solo lo físico, ya que también hay un desgaste mental para intentar llegar a la Vuelta y al Mundial. Me exigí mucho porque me gustaba la Vuelta y era un Mundial muy especial, y me cansó mucho«, explicó.

Landa afirmó que un año tan «complicado» como este le ha enseñado «a tener paciencia y a estar tranquilo». «Si este año no puede ser, será el siguiente. La lectura más positiva es que hay que mantener la calma en los momentos complicados«, indicó.

El ciclista vasco anticipó sobre el calendario que estará seguro en el Tour de Francia: «Al Tour quiero y tengo que ir, y no sé qué más».

«El Giro me atrae mucho y la Vuelta siempre es bonita. Seguro que estaré en el Tour. Cuando salga el recorrido del Giro veré si se puede ir«, observó.

Sobre la idoneidad de hacer Giro y Tour, Landa indicó que ha terminado la temporada «prácticamente en agosto» y está «bastante fresco», por lo que no lo ve «descabellado».

Manifestó sobre el recorrido del Tour de Francia, presentado este jueves, que es «diferente», con menos crono que otros años y «quizá menos etapas claras al esprint».

«Habrá que estudiarlo bien porque a priori es un recorrido que nos viene mejor que otros años», dijo Landa, quien, preguntado por si este recorrido se puede adaptar bien a su compañeros Nairo Quintana, contestó: «Los escaladores en general lo podemos hacer bien».

Respecto a la posibilidad de repetir el trío de líderes del equipo en el Tour, dijo: «Habrá que valorarlo y ver el objetivo de cada uno. El año pasado no le pudimos sacar partido porque estuvimos por debajo de lo que esperábamos, pero habrá que esperar un poquito».

Landa, que se congratuló de haber acabado el año «encima de la bici», señaló sobre el equipo que Alejandro Valverde «salvó un poco los muebles» en 2018.