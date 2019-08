Ciclismo Mikel Aristi triunfa con fuerza y carácter Mikel Aristi alza los brazos ayer en la meta de Trélissac. / T.L. El bergararra batió a ciclistas ilustres en un sprint que lanzó tras ganar la posición en el repecho previo GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 agosto 2019, 07:09

¡Florece la cantera guipuzcoana! Alex Aranburu (Ezkio, 1995) ganó a lo campeón en Burgos y Mikel Aristi (Bergara, 1993) venció, también a lo grande, ayer en el Tour de Limousin. Este último venía de ganar en la Vuelta a Portugal hace veinte días y de hacer segundo el miércoles en la carrera francesa.

Ayer no se le escapó. Obtuvo una victoria de fuerza y carácter ante corredores curtidos en estas lides. Hizo valer un repecho en el que AG2R primero y Cofidis después pusieron un ritmo infernal para ganarse la posición antes del sprint. Allí ya demostró que tenía gas y toda la intención del mundo. Coronaban a unos 400 metros de la pancarta de meta, y tras el cambio de rasante, al ver la pancarta, midió la distancia y lanzó el sprint final sin esperar a nadie. Una victoria autoritaria y una prueba más de que el talento que ya deslumbró en la Gipuzkoako Itzulia júnior de 2011 ha evolucionado hasta ganar en el profesionalismo.

Ayer batió a Francesco Gavazzi -ganador de etapas en la Itzulia y la Vuelta a España- y Benoit Cosnefroy, campeón del mundo sub-23 y ganador este año de clásicas como Polynormande, GP Plumelec-Morbihan y París-Camembert.

El bergararra comentó que «el equipo me ha arropado todo el día. Al final he intentado colocarme a rueda de Bouhanni y lo he logrado». Pero el francés, abrasado por el repecho, cedió, y el guipuzcoano metió una marcha más para alzar los brazos, gesto al que le empieza a coger gusto.

Etxeberria, en Zegama

Asier Etxeberria (Laboral Kutxa) ganó en solitario en el 86º San Bartolome Saria, disputado en Zegama.

Elgoibar, por su parte, acoge hoy (9.00) el 73º Memorial Etxaniz.