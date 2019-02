Ciclismo Mikel Aristi: «Quiero levantar los brazos, hay que buscar el día y ganar» Mikel Aristi hace malabarismos sobre su bici, en una de las subidas que rodean Soraluze. :: LOBO ALTUNA IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 14 febrero 2019, 14:09

Mikel Aristi (Bergara, 25 años) ha empezado fuerte la temporada. El llegador del Euskadi-Murias fue tercero en la tercera etapa de la Estrella de Bessèges, gracias a un sprint de fuerza desde muy lejos en el que dio muy buena impresión. Las carreras tipo clásicas, con dureza pero que se resuelven por velocidad, son su especialidad, donde mejor se desenvuelve. No le ha dado tiempo de deshacer la maleta, porque nada más volver de Francia ayer mismo emprendió viaje al Tour de Omán, no sin antes darse una vuelta por las rutas escondidas de Soraluze, por donde se internará este año la Itzulia. Excelente conversador, transmite optimismo.

- Ha arrancado con un podio en su primera carrera del año, un podio en una etapa de la Estrella de Bessèges.

- He empezado bien la temporada. Me he sentido bien en general en la carrera. Los dos primeros días en Bessèges me quedé cerrado antes de tiempo y no pude lograr una buena colocación, que es superimportante pero no siempre se consigue. En la tercera, el momento en que arranqué era pronto, pero vi que tenía hueco y salí. No es premeditado, es un impulso, ves el momento y te lanzas. No pude ganar pero un tercer puesto no está mal.

- ¿Se vio con opciones de ganar?

- Competimos para ganar y cuando salí lo hice pensando en ganar. Me batieron Marc Sarreau (Groupama) y Cristophe Laporte (Cofidis), dos buenos ciclistas.

- Se le suele dar bien Francia...

- Llevo años corriendo ahí (antes militó en el Delko-Marseille) y es una pasada el nivel que hay. Aparte del World Tour, es un ciclismo de mucha categoría, y tiene el tipo de carreras que me va bien por mis características. Suelen terminar muchas al sprint, donde me desenvuelvo bien, pero después de recorridos exigentes. No son carreras fáciles en las que llega todo el mundo al sprint y eso me ayuda, bien porque hay subidas cortas, por el viento, por los 'látigos' de los circuitos, tramos de tierra...

- Este buen inicio le llega después de un año 2018 que, pese a algún destello importante, no salió como quería. ¿Qué paso?

- En primer lugar, empecé muy tarde porque la campaña anterior con el Delko la terminé tardísimo, en China en noviembre De todas formas, cogí bastante bien la forma y en marzo, abril y mayo anduve bien. Hasta que el 27 de mayo me caí, me rompí el escafoides y se me desmoronó la temporada. Entre que tuve que estar un mes parado y la rehabilitación, arranqué a entrenar ya pasado junio. Entre que en julio hay pocas carreras y las que hay no son las que mejor me van y en agosto hay un nivelón terrible y me costó, casi hasta septiembre no volví a coger la forma. Luego, en la Vuelta a Turquía volví a andar bien.

- ¿Qué balance hace de su fichaje por el Murias hace un año, proveniente del Delko-Marseille?

- Ha sido un cambio muy grande, y todo para bien. Todo es mucho más fácil, por el ambiente familiar del equipo. El trato es directo para todo y el tema del idioma ayuda mucho, Al final, están en casa. Hemos estado corriendo en Francia, pero bajas a cenar y en la mesa todos hablamos en euskera o castellano. En el ciclismo, cada detalle cuenta y esa comodidad, también.

- ¿Nota que ha subido la exigencia por lo realizado la temporada anterior?

- Lo que hicimos el año pasado no lo imaginábamos ni soñando. Salió todo redondo. Diez victorias, una etapa en la Vuelta a España, victorias en generales... Fue un año terrible. Sabemos que será difícil igualarlo o mejorarlo, pero el objetivo es ese. El potencial del equipo es el mismo que el año pasado, pero somos conscientes de que además se tienen que dar las circunstancias adecuadas para poder alcanzar esos resultados. Ya tenemos un podio (su tercer puesto en la tercera etapa de Bessèges) y ahora vamos a Omán, a ver qué tal. Queremos ir sumando.

- Es uno de los corredores del equipo que ya ha estrenado su palmarés profesional (ganó una etapa de la Amissa Bongo en 2017). Cabe imaginar que su objetivo será reencontrarse con las victorias.

- Eso es. Quiero volver a levantar los brazos. Hay que buscar el día y ganar. Es lo que me pasó en Bessèges, que vi la oportunidad de ganar. No lo logré, pero fui tercero.

- ¿Esperaba estar delante al inicio de temporada?

- No era el objetivo de la planificación, pero es verdad que estoy bien. De todas formas, me falta para llegar a mi mejor nivel. Quiero estar a tope desde finales de marzo hasta mayo, en el calendario francés de clásicas, que me encantan y me gustaría destacar.

- ¿El Tro Bro Leon fue su mejor carrera de 2018?

- La más vistosa, sí. Es una carrera espectacular por caminos de tierra y estuve todo el día en el grupo de cabeza. Ganó Laporte, un corredorazo, y se vio por la tele. Pero también me quedé contento con Loire-Atlantique y con Cholet. En general me vi a un nivel bueno, pero sin despuntar demasiado.

- ¿Le exige el equipo?

- Sobre todo noto que tienen mucha confianza depositada en mí y esperan que obtenga buenos resultados. Confío en que eso puede ser posible. No sé si llamarlo presión. Es buena esa exigencia, porque significa que ven que es posible que yo esté delante. No es presión, pero sí un impulso para seguir trabajando al máximo y ser capaz de dar pasos adelante año a año. Por ejemplo, esta temporada quiero mejorar en lo que hablábamos antes, en ser más constante en el rendimiento.

- Da la sensación de que en el Euskadi-Murias se valora el perfil de ciclistas como el suyo, gente fuerte y rápida, pese a que gran parte del público y los aficionados se fija más en las generales y los escaladores.

- Noto que los ciclistas de mis características somos valorados en este equipo. Si se repasa la confección de la plantilla, creo que está claro que somos unos cuantos con este perfil. A mí, es el ciclismo que me gusta.

- ¿Se respeta más ahora el maillot del Murias en el pelotón?

- Te haces un nombre como equipo consiguiendo resultados, la gente te conoce por los resultados y te ganas un sitio en el pelotón en todos los sentidos. No cabe duda de que después de un año tan bueno como el pasado, en el que se corrió tan bien y se nos vio a tanto nivel siendo el primer año del equipo en la categoría Continental Profesional, los rivales te miran de otra manera. Enseguida nos hicimos nuestro hueco.

- ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

- Ahora vamos a Omán, que es lo único seguro que tengo por ahora. Luego sería muy bonito disputar la Itzulia y mi objetivo es correr la Vuelta a España. En un principio, los objetivos son las clásicas y luego me gustaría la Itzulia.