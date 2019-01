Ciclismo Mikel Alonso: «El equipo quiere que me meta en las llegadas» Mikel Alonso. / ARIZMENDI Ciclista de la Fundación Euskadi I. I. HERNANI. Jueves, 17 enero 2019, 07:09

El urnietarra Mikel Alonso afronta su segunda temporada en la Fundación Euskadi, con el objetivo de trasladar a la carretera todo lo aprendido y asimilado en su primer año como profesional.

- ¿Cómo se presenta la nueva temporada?

- Con ganas de poner en práctica todo lo aprendido. Hemos estado concentrados en Calpe y hemos podido entrenar muchas horas y creo que el equipo está en un buen punto, con ganas de que empiece la temporada.

- ¿Ha notado mejoría respecto al año pasado?

- Se nota la experiencia de un año, y más si era el del debut. Haces muchas cosas nervioso, o con incertidumbre, y este año me noto mucho más tranquilo. He introducido algunos cambios en la preparación y espero que se note en los resultados.

- ¿Qué objetivos se marca?

- Quiero dejarme ver más que el año pasado, sobre todo meterme en los sprints y estar disponible para ayudar al equipo cuando lo necesite. En el equipo me han dicho que quieren que me meta en las llegadas y trate de aprovechar mi velocidad.

- ¿Qué calendario va a hacer?

- Empezaré en Mallorca y, en mi caso, aún debemos decidir si voy a Valencia o Andalucía. El equipo quiere llevarme a carreras llanas y que me meta en los sprints. El calendario va a ser similar al de la temporada pasada.

- Será una ventaja conocer las carreras. ¿Cuáles fueron las que más le gustaron en 2018?

- Donde más a gusto me encontré, por cómo eran las carreras y por el momento de forma en que llegué, fueron el GP Nacional 2 y Torres Vedras, en Portugal, donde logré un tercer puesto. Me vi con un buen golpe de pedal.

- ¿Cómo llega al inicio de temporada?

- Bien y con esperanzas de empezar fuerte. Es la fase del calendario para la que menos referencias tengo, ya que el año pasado estuve enfermo. Pero en invierno no he tenido problemas de salud ni de caídas, y he podido realizar la preparación prevista, más potente, con más horas y mejor que la del año pasado. Confío en que ese trabajo se refleje en la carretera.

- ¿Y cómo ve el nivel del equipo?

- Nos conocemos bien, ya que continuamos seis ciclistas, y el ambiente es bueno. ¿Nivel? Cada uno ha entrenado por su cuenta y sabe cómo está, pero a mí en Calpe me ha dado la impresión de que la gente está bien.