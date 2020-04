Ciclismo Mathieu van der Poel se reinventa y quiere correr el Tour y la Vuelta «Estoy abierto a esa posibilidad de hacer el doblete», asegura el fenómeno holandés tras quedarse sin su gran objetivo, los Juegos IÑAKI IZQUIERDO Lunes, 20 abril 2020, 07:08

Mathieu Van der Poel (Alpecin) reconoce que está «abierto a la posibilidad de hacer el doblete Tour-Vuelta. Está en mi cabeza, sobre todo ante las nuevas fechas del Tour y la cancelación de los Juegos Olímpicos», que eran su gran objetivo del año, en la modalidad de mountain bike.

El fenómeno holandés explica que «es importante, en ese sentido, saber qué opinan los patrocinadores del equipo porque este año están viendo un buen pellizco de su inversión echado a perder. Escucho todo lo que tengan que decir los patrocinadores y si correr la Vuelta significa que me tengo que perder parte de la temporada de ciclo-cross, que así sea».

Con las invitaciones del Tour cerradas y las de la Vuelta destinadas -a falta de confirmación- a disputarse entre Caja Rural, Euskaltel y Burgos, las palabras de Van der Poel cobran sentido porque, dada la excepcionalidad de las circunstancias, se está empezando a hablar de que las grandes podrían invitar a dos equipos más esta temporada.

Valverde lo ve «muy negro»

Alejandro Valverde (Movistar) teme que la temporada no se reanudará: «A ver cómo evoluciona todo. Todavía queda mucho hasta el verano. Es importante que se celebre el Tour, pero mirando cómo está pintando todo esto, que no va nada bien, no sé qué pasará».

El murciano, en declaraciones a El Mundo, asegura que «todo es muy complicado. Queremos que haya deportes, pero siendo realista veo muy negro que este año podamos correr. Al principio del confinamiento no me hacía a la idea de perder este año, pero viendo cómo avanza todo, cada vez lo voy pensando más. Te cuidas y entrenas con el rodillo, pero lo haces con poca motivación».