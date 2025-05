Martín Rey gana por la mano la Santikutz Klasika a César Pérez

Dos guipuzcoanos, en concreto dos ibartarras, figuraban entre los cuatro últimos vencedores de la Santikutz Klasika de Legazpi, de nuevo puntuable para la Copa de ... España: Unai Iribar en 2021 y Unai Zubeldia en 2023. Esta vez, sin embargo, el protagonismo local se redujo casi a la mínima expresión. Hay que bajar hasta el puesto 23 para encontrar al primer corredor del territorio, el tolosarra Igor Iriarte, del Eulen.

Legazpi es año tras año la prueba del algodón. La Santikutz Klasika presenta un nivel de participación alto sobre un recorrido de máxima exigencia, un sube y baja sin tregua en el que emergen únicamente los mejores. Entre ellos el ganador, Martín Rey, gallego de 22 años natural de Villagarcía de Arousa, localidad ubicada en las Rías Baixas.

Tras mantenerse en el grupo de nueve ciclistas seleccionado en la última ascensión a Liernia por el argentino Fabrizio Crozzolo –de nuevo protagonista como en la Aiztondo Klasika–, Rey resistió en Gabiria, siguió el ritmo marcado por Kern Pharma en Atagoiti y adelantó a César Pérez, la baza del equipo navarro, en la cerrada curva situada a 100 metros de la línea de meta para arrancar e impedir que alguien le remontara.

Tercero en Aiztondo, Rey llevaba una colección de buenos resultados a las que por fin pone el broche con un triunfo de prestigio. «Nos hemos defendido bien para jugarnos la baza del sprint en una carrera de desgaste. Estoy muy contento», asegura el hombre dirigido desde el automóvil por Marcos Serrano, exprofesional en los equipos Kelme y Once.

El Cortizo, que el año pasado venció en Legazpi con Daniel Cavia, colocó entre los nueve primeros a tres de sus corredores, dos de ellos extranjeros: el noruego Solhaug, procedente del equipo de desarrollo del Uno-X, y el ucraniano Bilyi, formado en Italia y Francia. El conjunto gallego posee una relación estrecha con el Burgos-BH continental, al que nutre en alguna medida.

Lucha cerrada

Martín Rey arrebata el liderato de la Copa de España en la categoría sub-23 al murciano César Pérez, ganador hace dos meses en Aiztondo, «satisfecho pero no contento» con el segundo puesto en Legazpi, en la séptima de las once pruebas puntuables. Tuvo que cambiar dos veces de bicicleta. La lucha entre ambos se promete cerrada en las próximas citas del torneo.

Peor suerte corrió José María Martín, que conserva el liderato élite a pesar de sufrir dos caídas. «Después de la primera estaba un poco mareado», confesó el sevillano del Extremadura. «La persecución ha durado varios kilómetros, he enlazado y... me he vuelto a caer en una subida». Salvó los muebles.

La velocidad media de 39,63 km/h obtenida por el vencedor en los 152,6 kilómetros de recorrido refleja la dureza de una Santikutz Klasika preciosa, llena de movimientos y convertida en el tramo final en un toma y daca sobre todo entre las formaciones Cortizo, Kern Pharma y Caja Rural.

Mención especial merece la actuación del altsasuarra Iker Gómez, primer vasco gracias a su octava plaza y a pesar de pinchar las dos ruedas y volcarse por completo en favor de su compañero César Pérez. Ganador el año pasado en la última etapa de la Gipuzkoa Itzulia en la propia Legazpi y segundo en la clasificación final de esta ronda por detrás de Héctor Álvarez, este ciclista de 19 años mantiene una progresión indiscutible en su primera temporada como sub-23.

Dentro de los veinte kilómetros finales, atacó en solitario en Zerain, siguió a los mejores en Liernia, cedió unos metros en Gabiria, se reenganchó al grupo cabecero en el descenso, marcó el ritmo en Atagoiti y lanzó el sprint de César Pérez. La trayectoria de Gómez demuestra que para hacerse ciclista no es obligatorio saltar directo de juvenil al World Tour. La vía clásica sigue siendo una buena alternativa.