Mark Cavendish acaba de superar dos años de depresión

COLPISA/AFP Londres Lunes, 6 de abril 2020, 13:17 Comenta Compartir

La estrella británica del ciclismo Mark Cavendish ha confesado que acababa de superar una depresión clínica de dos años y que estaba feliz de haber pasado «del otro lado».

«No es solo mi salud física la que ha estado mal estos últimos años», declaró el ciclista de 34 años a 'The Times'. «He luchado mucho contra la depresión durante este período. Se me diagnosticó una depresión clínica en agosto de 2018», desveló. «Estaba mal y ahora estoy del otro lado. Gracias. Creo que he salido, y está bien haber salido», continuó el ciclista de Bahrein-Merida.

Cavendish, que cuenta con 146 victorias en ruta en su palmarés, ganó entre otras competiciones el Mundial en 2011. En las grandes vueltas se impuso en 48 ocasiones, 30 de ellas en el Tour de Francia, quedando a cuatro del récord absoluto de la leyenda belga Eddie Merckx (34).

Sin embargo, con la pandemia del coronavirus, el ciclista de la Isla de Man no tiene garantizado tener una posibilidad de batir este récord este año en el Tour, cuya salida está prevista por el momento el 27 de junio.

Cavendish precisó que había rechazado tomar antidepresivos -«no he tomado ningún medicamento»-, pero había buscado el punto de vista de un experto: «No es el momento ni el lugar. Haremos algo al respecto en un determinado momento, pero recibí ayuda».

Debido a la pandemia de COVID-19, Cavendish regresó a su casa en la Isla de Man tras haber aceptado, como sus compañeros, un aplazamiento del salario de tres meses.

«Ser capaz de hacer lo que hacen los padres, eso me hace feliz, me motiva mucho y me permite estar sano de espíritu, supongo», explicó el británico, padres de tres hijos.

Su mentor, el mánager Rod Ellingworth, al que volvió a encontrar en el seno de su nuevo equipo, piensa de este modo que Cav' está en plena forma: «Su forma no es la de 2016 (victoria de cuatro etapas en el Tour), pero se acerca».