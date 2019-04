Ciclismo Mario González, único ciclista del Euskadi-Murias que llegó a meta en la Flecha Valona L.C. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 abril 2019, 07:19

Mario González, que aguantó en el grupo principal hasta ceder a 20 kilómetros de la llegada, fue el mejor corredor del Euskadi-Murias en el estreno del equipo vasco en la Flecha Valona. De hecho, solo el de Torrelavega llegó a la línea de meta. Abandonaron el resto, incluido el bergararra Irizar. Las caídas y los cortes les afectaron.

La mala suerte acechó a los de Jon Odriozola desde primera hora de la mañana. Óscar Rodríguez, enfermo, se retiró en el kilómetro cinco afectado por «un cuadro de gastroenteritis con náuseas, vómitos y diarrea», según el doctor Ozkoidi. «No sabemos exactamente la causa, posiblemente un virus. Seguiremos de cerca su evolución».

El navarro, principal baza del Euskadi-Murias para la prueba, confesó que «he pasado muy mala noche con vómitos y diarrea y apenas he podido dormir y descansar. Me da una pena enorme porque era una carrera importante para el equipo. Me ilusionaba y, además, tenía muy buenas sensaciones». Con el paso de las horas, Óscar Rodríguez se encontraba mejor y su participación en el Giro de los Apeninos del domingo se decidirá en los próximos días.