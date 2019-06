Ciclismo Luis León Sánchez gana en Suiza con un ataque final como los de antaño Luis León Sánchez alza los brazos en meta. / EFE El murciano arrancó a falta de 11 kilómetros y mantuvo una mínima renta sobre el pelotón, que encabezó Sagan, y Asgreen se puso de líder L.C. Lunes, 17 junio 2019, 08:28

Hubo un tiempo en el que sorprender al pelotón con un ataque en los últimos kilómetros era algo solo apto para los especiaslitas. Edwig Van Hooydonck y Viatceslav Ekimov fueron dos de ellos. Al sur de los Pirineos hubo uno llamado José Recio. Con la modernización del ciclismo, si es difícil que prosperen las fugas, más complicado es humillar al gran grupo cuando marcha lanzado al ritmo de los equipos con velocistas. Luis León Sánchez (Astana) lo logró ayer en la primera etapa en línea de la Vuelta a Suiza, en la que el danés Kasper Asgreen (Deceuninck) se situó como líder gracias a las bonificaciones.

En un perfil quebrado, el equipo kazajo buscó la victoria desde lejos. «Queríamos endurecer la etapa, porque en la carrera hay bastantes hombres rápidos frente a los que no tendríamos opciones en caso de una llegada masiva», apuntó Luis León Sánchez tras su vitoria.

Así, primero trabajaron Yuriy Natarov y Rodrigo Contreras, y posteriormente se alternaron Andrey Zeits y Luis León Sánchez para endurecer la carrera a la espera de la traca final. El de Mula destacó el trabajo de desgaste de sus compañeros. «Habíamos trabajado antes, y en los dos últimos puertos -de segunda categoría- lo intentamos con intención». El vizcaíno Omar Fraile hizo la primera labor de zafador en la ascensión a Schallenberg, un puerto de 8 kilómetros al 5,1%. El santurtziarra coronó con once segundos, pero fue cazado por un grupo de unas 60 unidades que no acabó de romperse.

En la siguiente cota, el Chuderhusi, el siguiente misil de Astana llevaba bandera eritrea. La de Merhawi Kudus. El africano no alcanzó el objetivo, pero dejó el camino libre para Luis León Sánchez. El muleño resistió como una mula las acometidas del pelotón. «La verdad es que no esperaba poder encontrarme tan fuerte al final», cuando el grupo se le echó literalmente encima a falta de cuatro kilómetros. «En algún momento pensé en que me cazarían, porque la situación realmente era límite. Han estado a punto de cogerme, pero finalmente he logrado resistir e imponerme. Ganar en una carrera como la Vuelta a Suiza es muy importante. Y ganar de esta manera sabe aún mejor».

Con el triunfo ayer de Jakob Fuglsang en la clasificación general del Critérium de Dauphiné, el equipo kazajo suma ya 28 victorias esta temporada. Tres de ellas llevan la firma de Luis León Sánchez, de 35 años, que a principios del curso se hizo con una etapa y la general de la Vuelta a Murcia, por delante de su amigo Alejandro Valverde.

Sagan, 'triunfo' sin premio

Tan solo seis segundos le sobraron para poder alzar los brazos y dedicarle el triunfo a su hermano fallecido, León. El sprint del pelotón lo ganó Peter Sagan (Bora), que sigue reñido con la victoria -solo dos en este 2019-. Para un sprint en el que se impone el eslovaco, había llegado un corredor por delante. Tras él se clasificaron el italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) y el danés Kasper Asgreen (Deceuninck), que sumó tres segundos de bonificación que le permitieron desbancar del liderato a Rohan Dennis, ganador el sábado de la crono inicial.

La ronda helvética brinda hoy otra oportunidad para los velocistas, en los 162 kilómetros de recorrido entre Flamatt y Murten.