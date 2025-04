Lucho Herrera niega su implicación en el cuádruple asesinato

Luca Corsi San Sebastián Martes, 22 de abril 2025, 19:00 Comenta Compartir

Lucho Herrera ha salido al paso del testimonio de cuatro paramilitares presos que le acusan de incitar al asesinato de cuatro vecinos. El exciclista colombiano ... señala en una nota que «jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia».

Añade Herrera en su comunicado que «en mi trayectoria como empresario y comerciante he sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades». El ganador de la Vuelta a España de 1987 confiesa que «me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley. Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano de estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco y pueda demostrar mi total inocencia».

