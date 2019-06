Ciclismo «¿Has llegado a meta o te has retirado, Gari?», la duda en Luxemburgo El lazkaotarra Bravo (Euskadi-Murias) debió aclarar en el hotel que había dejado la prueba por una caída pese a que figuraba en la clasificación OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 junio 2019, 08:31

Pese a los pinganillos, los GPS y los transponder que tanto facilitan la labor a los jueces, parece complicado que un corredor se extravíe. A veces ocurre que un ciclista en primera instancia no figura en una clasificación, lo que se suele solucionar tras la reclamación y la verificación oportuna. Más difícil es que alguien que ha abandonado la prueba sea clasificado, aunque sea en una posición tan redonda como la cien.

En ese puesto 'acabó' Gari Bravo la primera etapa del Tour de Luxemburgo, disputada el jueves, hasta que a la hora de la cena, ya en el hotel, el lazkaotarra del Euskadi-Murias aclaró la situación. «Vino una persona de la organización con las clasificaciones y le expliqué que me había retirado. La víspera sufrí una dura caída en el prólogo y al día siguiente me sentí bloqueado. Me bajé, me metí en el coche del equipo y así fui hasta donde acababa la etapa», señala Gari Bravo.

El de Lazkao, que regresó ayer a casa, no tuvo la más mínima tentación de haber tomado la salida ayer, dado que figuraba clasificado. «Necesito descansar. Hace dos semanas, tras cuatro días mojándome entrenando, empecé con un catarro que no acabo de curar. No sé si es alergia, asma o qué, porque llevo tres o cuatro años que por esta fecha me da un bajón. El lunes me harán pruebas».

En el prólogo de 2,3 kilómetros sufrió una «dura caída. El inicio era cuesta abajo, había una doble curva a derechas e izquierdas y se me fue la bici». No llevaba guantes y tiene la mano izquierda en carne viva. También tiene magullada la pierna. Llegó a 47 segundos del ganador, Christophe Laporte. «Tuve que apretar para no llegar fuera de control», sonríe. «No sé si por el golpe, el catarro, la alergia, el virus o por todo, al día siguiente no podía ni sufrir en la bici». Y, sí, abandonó. «Mucha gente me ha preguntado si acabé o no».

Su prioridad ahora es «recuperarme bien. A ver si dan con lo que tengo. Aún queda mucha temporada», incluida la Vuelta a España, gran objetivo del equipo. Su idea es reaparecer en la Route d'Occitanie, en Francia, entre los días 20 y 23.