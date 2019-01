Ciclocross Larrinaga logra el bronce en su último Nacional de ciclocross EFE PONTEVEDRA. Lunes, 14 enero 2019, 12:50

Javier Ruiz de Larrinaga (MMR-Spiuk) se despidió ayer del ciclocross logrando la medalla de bronce en el Campeonato de España disputado en Pontevedra, después de ser superado por Felipe Orts e Ismael Esteban, medalla de oro y plata respectivamente.

El vasco, de 39 años, se subió por décima vez al podio individual de un Nacional, en el que anteriormente ya había conquistado cinco medallas de oro, una de plata y tres de bronce. «Sabía que tenía que salir a tope. Teníamos que aguantar a Felipe desde el principio pero ha sido imposible. Yo he acusado ese principio de carrera y me ha superado Ismael», declaró Larrinaga tras cruzar la línea de meta.

El corredor recordó que por delante le quedan dos Copas del Mundo y otra prueba internacional en Holanda antes de que el seleccionador anuncie la convocatoria para el Mundial. «Para mí sería súper bonito acabar allí, aunque no me pienso despedir de este deporte, porque me lo ha dado todo. Esto es mi vida y seguro estaré el año que viene en los Campeonatos para ver cómo se lo pelean los que aún siguen aquí», concluyó.