El Laboral Kutxa-Euskadi renueva a Naia Amondarain e Idoia Eraso

El Laboral Kutxa-Euskadi ha anunciado las renovaciones de Naia Amondarain e Idoia Eraso para las dos próximas temporadas, por lo que cumplirán cinco y ... siete años vestidas con el maillot morado.

Naia Amondarain ha comentado que «este año he disfrutado mucho en general, aunque como todas las temporadas hay altibajos. He encontrado mi sitio en el equipo y eso me ha dado tranquilidad y también ganas de seguir mejorando. También he intentado disfrutar de cada entrenamiento y cada competición, y creo que lo he conseguido. En ese sentido, disputar el Giro de Italia, un sueño que tenía desde pequeña, ha sido un espaldarazo para continuar trabajando«.

De cara al futuro, la corredora de Ibarra quiere «dar un paso más y seguir con mi progresión, ver hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde puedo mejorar mi rendimiento. Por supuesto, quiero aportar y ayudar lo máximo al equipo y aprender de los errores cometidos».

«Con esta renovación, voy a cumplir siete años en el equipo», ha señalado Eraso. «La verdad es que me hace ilusión poder seguir en este proyecto y poder seguir creciendo en él. Desde que empecé en 2021, pienso que he dado pequeños pasos y me gustaría seguir este camino. Este año ha sido muy bonito ya que he podido debutar en el Tour de Francia; he podido conocer la verdadera dimensión del ciclismo al más alto nivel y ha sido muy ilusionante. Tengo muchas ganas de cara a estos dos próximos años porque ya he acabado todos mis estudios. Ahora puedo centrarme aún más y tengo ganas de saber hasta dónde puedo llegar», señaló la navarra.

Por su parte Ion Lazkano, director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi, ha señalado que Amondarain y Eraso «son dos corredoras vascas, de casa, que dan pasos cada año. Así que es una gran noticia que ambas renueven por las dos próximas temporadas. Idoia lleva en la estructura casi desde el principio del proyecto y es un placer verla crecer año a año. El mejor ejemplo es su participación este año en el Tour. Igualmente, Naia ha debutado en una grande como el Giro. Después de la lesión que tuvo, ha dado igualmente pasos adelante, con un calendario adecuado y ajustado».