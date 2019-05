KATUSHA Kittel deja de competir y se piensa su futuro Viernes, 10 mayo 2019, 07:45

Marcel Kittel y el Katusha han acordado rescindir el contrato que les unía. El alemán ha decidido parar de competir para reflexionar sobre su futuro. «La decisión ha sido meditada, un largo proceso en el que me hice muchas preguntas sobre cómo y dónde quiero ir como persona y deportista. No puedo entrenar y competir al más alto nivel. Por eso, he decidido tomarme un descanso y un tiempo, pensar en mis metas y hacer un plan para mi futuro».