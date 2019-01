Ciclismo Keisse se defiende de la acusación de una joven de 18 años por abuso sexual Keisse en rueda de prensa / DV «Cometí un estúpido error, pero no le toque», asegura el ciclista belga BENITO URRABURU Martes, 29 enero 2019, 18:29

Un asunto extradeportivo se ha convertido en noticia en la Vuelta a San Juan. Una joven de 18 años, que trabaja en el bar Havana de la capital sanjuanina, ha denunciado al corredor belga, de 36 años, Iljo Keisse (Deceuninck), por unos hechos sucedidos el pasado viernes, en el centro de la ciudad, a la vuelta de un entrenamiento con su equipo.

Los corredores del Deceuninck tomaron un café y una joven que trabajaba en una cafetería les pidió hacerse una foto con ellos. La joven se agachó para hacerse la foto y Keisse realizó un gesto bastante inapropiado detrás de ella. En un primer momento no hubo ningún problema, pero un día después la citada joven decidió denunciar al corredor, a instancias de la policía, según ella misma ha confesado.

También ha dicho que «no quiero plata, mi familia ya lo tiene. Lo que pretendo es que se respete mi dignidad».

Keisse convocó una rueda de presa en su hotel y dijo que «quiero clarificar lo que ha sucedido hace unos días. Es desagradable estar en esta situación y quiero dar mi punto de vista».

«El viernes llegue a ese bar después de entrenar. Tomamos un café a la 1 del mediodía y una chica nos pidió hacerse una foto, una de las quinientas que llevamos desde que estamos aquí».

Keisse reconoció en todas sus respuestas su error: «Sé que cometí un estúpido gesto. No ha sido la mejor broma que he hecho, pero no volverá a suceder. En ningún momento la toqué, es es la verdad. El gesto si lo hice. Fui a declarar a la policía y pensaba que todo estaba cerrado pero ahora se ha vuelto a reabrir todo».

Pidió disculpas públicas: «A la chica primero, a la gente de Argentina y a quienes hayan podido sentar mal ese gesto. He cometido un error y me he sentido como un criminal. Para mí, para mi mujer, mis hijos y para el equipo es una situación muy desagradable. Mis compañeros estaban allí, había gente del equipo, aficionados. Pero no la toqué».

Su idea es seguir en carrera: «Creo que es lo mejor que puedo hacer por mi y mi equipo. No le quise ofender ni a la chica, ni a nadie. He pensado incluso en ir a pedirle disculpas a su lugar de trabajo. No tengo ningún problema».

La chica puso una acción legal «y yo fui a la comisaría a declarar.

Creía que estaba todo olvidado y ahora ha vuelto el tema. Soy humano, cometí un error e hice un gesto estúpido. Ahora quiero continuar centrado en esta carrera».

Telesol Diario dio en exclusiva la foto de la polémica. / Telesol Diario

La camarera por su parte comentó que «me saqué la foto y sentí que me tocaron. Pensé que había sido algo accidental y después vi que sus compañeros se empezaron a reír. Cuando miré la foto me di cuenta que no fue un accidente, sino que había sido algo intencionado«. En la foto se ve a Keisse realizando una pose obscena acercando su cadera al trasero de la camarera y con una mano en la nuca, mientras otro ciclista del equipo hace una 'V' de victoria con los dedos encima de la cabeza de la chica.

«Estoy muy enojada. Estaba trabajando, les pedí la foto y me faltaron al respeto. Fui a la comisaría, he hecho la denuncia. Espero que le sancionen o le llamen la atención. No puede venir a otro país a tratar a las mujeres como si fuésemos cosas insignificantes y sin valor.

Lamento si en su país las mujeres son tratadas así, pero esto es Argentina y no va a venir aquí a hacer lo que les dé la gana«.