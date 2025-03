Joseba López da la primera victoria al Grupo Eulen

I. I. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 2 de marzo 2020, 07:24 Comenta Compartir

Joseba López dio la primera victoria de la temporada al Grupo Eulen al ser el más fuerte en la prueba de Ereño, primera del Lehendakari Txapelketa, por lo que es el líder del torneo. El alavés, que había sido quinto la víspera en Zumaia, arrancó en el repecho final y culminó una buena carrera del conjunto zarauztarra, que metió a cuatro ciclistas en la fuga buena, Eizagirre, Isasa –ambos guipuzcoanos y debutantes en la categoría–, Darthayette y el propio López, que inicia su segunda campaña como sub 23 y estrena su palmarés como aficionado.

El ganador explicó que «la escapada se hizo muy pronto, numerosa y con todos los favoritos. Nosotros íbamos cuatro, teníamos muy clara la estrategia, yo me tenía que reservar para el final. En el penúltimo puerto se ha seleccionado bastante y en Natxitua se ha roto del todo. Iban tres por delante –Ferrán Robert (Lizarte), Alfonso Pla (Caja Rural) e Iñigo González (Rías Baixas)– y les hemos cazado a cuatro kilómetros de meta. David Etxebarria –el director del Eulen– me ha dicho por el pinganillo que fuera el último y atacase a dos de meta. Iba con muy buenas piernas, increíbles, y así lo he hecho. He arrancado con todo y solo me decía que llegaba, así que he subido el repecho a tope».

Ereñoko Udala Sari Nagusia Sub 23

1. Joseba López (Grupo Eulen) 2h44 55

2 Alfonso Pla (Caja Rural) a 4

3 Unai Iribar (Laboral Kutxa) a 6

4 Unai Esparza (Lizarte) a 6

5 Ferrán Robert (Lizarte) a 6

6 Iñigo González (Rias Baixas) a 6

7 Sinue Fernández (Lizarte) a 6

8 Carlos García (Caja Rural) a 14

9 Xabier Berasategi (Laboral Kutxa) a 17

10 Xabier Mikel Azparren (Laboral) a 47

Elgoibar (júniors)

1. Unai Zubeldia (Limousin-Ori.) 2h13 27

2 Iñaki Errazquin (Donosti Berri) a 1

3 Alexander Fernández (Donosti B.) a 11

4 Unax Iztueta (Ampo-Ikolan) a 16

5 Aitor Agirre (Viveros San Anton) a 17

López no levantó los brazos, en homenaje a su tío fallecido ayer mismo antes de darse la salida. «No he sabido qué hacer, si levantar los brazos al cielo o qué, y me he quedado sin hacer nada. No he sabido gestionarlo pero seguro que él está contento». El ciclista del Eulen superó en meta a Alfonso Pla (Caja Rural) y al ibartarra Unai Iribar (Laboral Kutxa).

Moreira, en Don Benito

El uruguayo Mauricio Moreira (Rías Baixas), exprofesional con el Caja Rural, ganó el Circuito Guadiana, primera prueba de la Copa de España, en Don Benito (Badajoz). Onditz Urruzmendi (Telco'm) fue 11º.