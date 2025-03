Jon Altube: «Busco demostrarle a mi hija que los límites no existen»

Laiatz es una niña «deportista, futbolera y goleadora». Porta audífonos desde los cuatro meses, convirtiéndose en la primera niña en España en hacerlo a edad ... tan temprana. Cuando nació, le diagnosticaron hipoacusia bilateral, pero sus aitas tomaron la decisión de ponerse en manos de profesionales y hoy es el día que Laiatz «escucha bien y puede hacer vida normal», y va a poder ver cómo su aita, el guipuzcoano Jon Altube (ciclista de mountain bike), participa en la Titan Desert 2025, del 1 al 6 de mayo, de la mano del equipo Aural Centros Auditivos. Es una de las carreras de resistencia más duras.

– Ha competido en los fríos Alpes y Pirineos y ahora en el caluroso desierto de Marruecos...

– Es un gran cambio. Esta carrera consiste en 620 kilómetros en el desierto. Va a ser duro pero sinceramente odio el mal tiempo y el frío. Aunque sea vasco y este condenado a vivir con él. Estoy deseando que haga calor, que llegue ya la prueba y ponernos al límite.

– En cuanto a los límites, ¿cómo se prepara física y mentalmente un atleta para este tipo de retos?

– El estado mental es súper importante. Al final en una prueba así, con tantas horas y tantos kilómetros, seguro que habrá momentos de flaqueza. Así que, es más importante lo mental que lo físico. Estar motivado y mentalmente fuerte es lo que saca a un deportista adelante. Porque físicamente, supuestamente, ya vas entrenado a esa prueba. Sin embargo, Miguel Ángel, nuestro entrenador, está insistiendo mucho en el tema de la hidratación. El esfuerzo que supone una carrera así, sumado al calor del desierto de Marruecos, ya se puede imaginar uno de la importancia de saber administrar el agua.

– ¿Y cuál es el objetivo de la carrera?

– Terminarla, disfrutar de la experiencia y dar visibilidad a los centros auditivos. Además, realmente lo que quiero es enseñarle a mi hija, a Laiatz, que la pérdida de audición no limita. De hecho, el lema de Aural dice eso: 'Que la pérdida auditiva no te limite', y no podría ser más acertado. Quiero demostrar a mi hija, que el límite lo pone uno mismo. Ella es la que me motiva día a día, y quiero enseñarle que realmente se puede conseguir una cosa tan dura y tensa, si uno mismo se lo propone.

– ¿Cómo surge la idea para que Aural ponga en liza un equipo para esta carrera?

– Este es el segundo año que participan en la Titan Desert. En esta ocasión, además de participar con equipo propio, que ya lo hizo el año pasado, es 'main sponsor'. Somos un equipo de veintidós atletas formado por gente relacionada con la organización y con cercanía a la perdida auditiva. Sin ir más lejos, participan el propio CEO de Aural, Juanma, que es un atleta paralímpico o mi caso, entre otros.

– ¿Cómo surge su participación?

– En diciembre, a mi hija le metieron un codazo en un partido de fútbol. El golpe hizo que se le rompiera el molde del audífono y tuvimos que adelantar nuestra cita con Aural. Por casualidad, ese día me comentaron en la clínica que iban a participar en esta carrera, me ofrecieron formar parte y me apunté en los últimos días de plazo.

– Hable de su hija.

– El día que nació Laiatz le diagnosticaron hipoacusia bilateral. Fuimos a Aural y para los cuatro meses ya tenía los audífonos conectados. La clave es ir a un centro, empezar con los audífonos y que no pierda en ningún momento la conexión con el mundo. Porque si no oye, ella se está perdiendo cosas del día a día y en parte la vida. Ahora puede hacer vida normal. Va a clase con sus amigas, le encanta el deporte, esquía y juega a fútbol. Ahora está a tope con eso, es delantera y marca muchos goles.

– ¿Qué mensaje mandaría a los padres que tengan hijos con casos como el de Laiatz?

– Que vayan cuanto antes a un otorrino, a un centro y que se pongan en manos de profesionales. Y no solo en niños, al final en personas adultas también, que con los años vamos perdiendo la audición y puede llegar a ser peligroso. El no oír desconecta del mundo, aísla y no deja disfrutar de la vida como deberíamos de hacerlo. Mi hija ha podido disfrutarla porque cuando se nos propuso no dudamos en actuar.