Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi

La 53ª edición del ciclo-cross internacional de Ormaiztegi volvió a convertir a la localidad goierritarra en el epicentro del ciclo-cross. Desde primera ... hora se respiró un ambiente excepcional, con un público entregado, un circuito exigente pero perfectamente preparado y un alto nivel competitivo en todas las categorías.

Aunque las previsiones meteorológicas auguraban una jornada pasada por barro, el circuito resistió en excelentes condiciones pese a lo que había caído el sábado. Había zonas húmedas y algo resbaladizas, pero sin llegar a los barrizales de años anteriores, lo que permitió mantener un ritmo alto y disfrutar de carreras espectaculares en cada salida.

En la categoría élite masculina, el belga Clément Horny (BH-Wallonie) se llevó la victoria con un tiempo de 1h02:18, tras protagonizar un bonito duelo con el cántabro Gonzalo Inguanzo (Froiz), segundo a 14 segundos, y con Mario Junquera (Unicaja-Gijón), a 50 segundos. El local Ion Izagirre, del equipo Cofidis, partía con el apoyo del público, pero una avería mecánica en la primera vuelta le hizo perder tiempo y opciones de podio. Aun así, completó la carrera y terminó 15º, a 5:05 del ganador.

En la categoría élite femenina, el protagonismo fue francés, con la victoria de Anaïs Morichon, que cruzó la meta en 49:19. Le siguieron Sara Cueto, a 46 segundos, y Léa Stern, tercera a 1:06. Completaron el top 5 Ana López (+1:39) y Adèle Hurteloup (+1:50).

En la categoría júnior masculina, el joven Benjamín Noval –reciente fichaje del equipo Ineos Grenadiers– confirmó su proyección al imponerse con un tiempo de 36:20. Segundo fue Raúl López, a 13 segundos, y tercero el francés Clément Bouyssou, a 1:09. También brilló el guipuzcoano Aner Irizar, que completó una gran actuación en una categoría repleta de talento emergente.

La prueba júnior femenina tuvo como clara vencedora a la francesa Noémie Jurado Roumieux, que consiguió parar el crono en 43:31. Le seguían María Gutiérrez (+2:52) y la guipuzcoana Maddi Saizar (+3:12), completando un podio de gran nivel.

En la categoría cadete masculina, la victoria fue para Alejandro Diego, y en la femenina, la más rápida fue Laura Solares.

Durante toda la mañana, el público se volcó llenando las zonas de animación y las curvas más espectaculares del recorrido, disfrutando de un ambiente deportivo, familiar y festivo. El buen tiempo y la excelente organización terminaron por redondear una jornada que volvía a confirmar que Ormaiztegi sigue siendo la catedral del ciclo-cross de Gipuzkoa.

Con más de medio siglo de historia, el CX de Ormaiztegi mantiene vivo su espíritu original: competitividad, tradición y pasión por el ciclo-cross, consolidándose un año más como una cita imprescindible del calendario estatal e internacional.