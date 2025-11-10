Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clément Horny cruza la línea de meta ayer en Ormaiztegi. Iosu Zabala
Ciclismo

Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi

El belga y la francesa se llevaron las victorias de categoría élite en una mañana de gran ambiente en la catedral del ciclo-cross guipuzcoano

Iosu Zabala

Ormaiztegi

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La 53ª edición del ciclo-cross internacional de Ormaiztegi volvió a convertir a la localidad goierritarra en el epicentro del ciclo-cross. Desde primera ... hora se respiró un ambiente excepcional, con un público entregado, un circuito exigente pero perfectamente preparado y un alto nivel competitivo en todas las categorías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi

Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi