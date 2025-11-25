Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Haimar Etxeberria, el día que ganó en la Vuelta a Castilla y León. DV
Ciclismo

Haimar Etxeberria: «El Red Bull-Bora es un equipo que he seguido desde la época de Sagan»

El irundarra Haimar Etxeberria oficializa su fichaje por la formación germana, con la que se estrenará en el World Tour

Álvaro Vicente

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

«Estoy muy contento de unirme a Red Bull-Bora. Desde las primeras conversaciones sentí una gran confianza y una visión clara de cómo puedo ... crecer. Estoy motivado para esta nueva etapa y entusiasmado por contribuir al proyecto. Es un equipo que he seguido de cerca desde la época de Peter Sagan. Formar parte de un equipo junto a las mejores estrellas es una sensación especial. Estoy muy agradecido por la oportunidad y por poder dar el salto al WorldTour a los 22 años». Haimar Etxeberria ha oficializado este martes su fichaje por el Red Bull-Bora, con el firma por dos temporadas. El rematador irundarra, de 22 años, tenía contrato con la estructura de Juanjo Oroz hasta 2027, por lo que ha debido llegar a un acuerdo para fichar por el conjunto alemán, que ha realizado el fichaje más rutilante de lo que va de mercado de ciclistas al contratar a Remco Evenepoel.

