Haimar Etxeberria: «El Red Bull-Bora es un equipo que he seguido desde la época de Sagan»

«Estoy muy contento de unirme a Red Bull-Bora. Desde las primeras conversaciones sentí una gran confianza y una visión clara de cómo puedo ... crecer. Estoy motivado para esta nueva etapa y entusiasmado por contribuir al proyecto. Es un equipo que he seguido de cerca desde la época de Peter Sagan. Formar parte de un equipo junto a las mejores estrellas es una sensación especial. Estoy muy agradecido por la oportunidad y por poder dar el salto al WorldTour a los 22 años». Haimar Etxeberria ha oficializado este martes su fichaje por el Red Bull-Bora, con el firma por dos temporadas. El rematador irundarra, de 22 años, tenía contrato con la estructura de Juanjo Oroz hasta 2027, por lo que ha debido llegar a un acuerdo para fichar por el conjunto alemán, que ha realizado el fichaje más rutilante de lo que va de mercado de ciclistas al contratar a Remco Evenepoel.

El director deportivo Zak Dempster encaja el fichaje de Etxeberrua en la «visión a largo plazo» que tiene el Red Bull-Bora, un bloque que ha logrado 23 victorias en la última temporada. «Si bien aún se encuentra en las primeras etapas de su carrera, sus ganas de aprender y su talento, que le hacen muy prometedor en carreras de un día y finales de sprint más exigentes, hablan por sí solos. Confiamos en que encontrará el entorno ideal para seguir desarrollando su potencial».

A juicio del equipo, Etxeberria ha demostrado «su gran potencial esta temporada, especialmente en carreras de un día y exigentes finales al sprint. Tras impresionantes actuaciones en las categorías inferiores españolas, su victoria en la Vuelta a Castilla y León le ha consolidado como un ciclista listo para dar el siguiente paso en su carrera».

Gaviria, al Caja Rural

Por otra parte, el colombiano Fernando Gaviria, de 31 años, se suma al Caja Rural. El ciclista tiene 52 victorias en su palmarés (dos en el Tour, cinco en el Giro...). Llega tras dos años en el Movistar.