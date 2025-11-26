Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Haimar Etxeberria deja el Kern Pharma y ficha por el Red Bull-Bora de Roglic y Evenepoel. K. P.

Haimar Etxeberria

Ciclista
«Apareció el Red Bull-Bora y no se podía dejar pasar la oportunidad»

Haimar Etxeberria afirma que es «un sueño hecho realidad» y se concentrará con su nuevo equipo en diciembre en Mallorca

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

Haimar Etxeberria ya es corredor del Red Bull-Bora, después de que el equipo alemán del World Tour haya hecho oficial la contratación del irundarra, ... de 22 años, que llega desde el Kern Pharma donde ha corrido en 2025. Firma para las dos próximas temporadas, pero con un proyecto a más largo plazo.

