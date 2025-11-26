Haimar Etxeberria ya es corredor del Red Bull-Bora, después de que el equipo alemán del World Tour haya hecho oficial la contratación del irundarra, ... de 22 años, que llega desde el Kern Pharma donde ha corrido en 2025. Firma para las dos próximas temporadas, pero con un proyecto a más largo plazo.

- Da el salto a la máxima categoría. ¿Cómo se siente?

- El sueño de todos los ciclistas es llegar al World Tour, y se ha hecho realidad. Firmé por tres temporadas con el Kern Pharma, un contrato largo, pero tenía una cláusula por si llegaba una oferta del World Tour. Después de la victoria que logré (la Vuelta a Castilla y león) empezamos a ver si habría oportunidad de movernos a otro equipo, aunque en el Kern Pharma estaba muy bien. Es como una familia. En ese momento no tenía en la cabeza salir, porque estaba muy centrado en las carreras. Estaba en forma y solo pensaba en ello. Pero apareció el Red Bull-Bora y mi representante me dijo que había la opción de terminar el contrato con el Kern Pharma. Yo entonces tenía 21 años (cumplió 22 en septiembre) y no sabía cómo iban estas cosas en el ciclismo. Tenía contrato hasta 2027 y ya está. Cuando firmé lo hice a largo plazo, que era una buena oportunidad y ahora me podía perjudicar pero no le di más vueltas. Sin embargo, mi mánager llegó a un acuerdo con Juanjo Oroz.

- ¿Fue sencillo el acuerdo?

- Todo ha sido bastante rápido, y quiero dar las gracias a Juanjo, que no me ha puesto ninguna dificultad y se ha portabo muy, muy bien conmigo. No ha sido fácil salir del Kern Pharma porque estaba muy a gusto, con los compañeros, el staff y con Juanjo. Pero una oportunidad como esta hay que cogerla cuando aparece. El Red Bull-Bora es un equipo que me gusta, con corredores como Roglic o Evenepoel, y estoy muy contento.

- ¿Qué influencia ha tenido Patxi Vila en su fichaje?

- Pues si tengo que decir la verdad, no lo sé. Seguro que habrá tenido que ver, porque los dos somos nacidos en Bera y tenemos buena relación, pero en estos equipos tan grandes todo está compartimentado y cada cual tiene sus funciones y no me ha llamado. Me imagino que sabría antes que yo que iba a ir al equipo.

- ¿Qué le ha transmitido el equipo en las conversaciones para realizar el fichaje, qué esperan de usted?

- Me ven como un ciclista a medio plazo, muy joven y con proyección. He firmado para dos temporadas pero me transmiten que es un proyecto a largo plazo, no a dos años, sino a tres o cuatro. Su idea no es pedirme resultados ahora sino que coja la base de lo que es ser un corredor del World Tour, adquirir nivel y ser un ciclista importante más adelante.

- ¿Además de ilusión siente presión?

- Siento la responsabilidad. No es solo dar el salto al World Tour, es ir a uno de los mejores equipos del mundo. Sé que voy a tener que dar un paso adelante en preparación, en cuidarme... en todo. Me gusta la vida de ciclista, pero soy consciente de que esto es un paso más.

- ¿Qué espera de su encuentro con las grandes figuras del equipo?

- Es una plantilla muy experimentada y con muchos grandes nombres, pero hasta ahora en todos los contactos que he tenido con el equipo me han transmitido mucha confianza. Por ahora, hemos hablado por teléfono.

- Hasta ahora ha destacado por ser un ciclista valiente, esa valentía le ayudará a dar este paso...

- Soy valiente y me gustan los retos, así que no voy a empezar con miedo. Quiero ir poco a poco pero confío en que si consigo alcanzar mi mejor nivel voy a tener oportunidades para hacer cosas.

- ¿Cuándo se reunirá con sus nuevos compañeros?

- Estamos citados para una primera concentración de pretemporada del 7 al 20 de diciembre en Mallorca. Allí nos darán las bicicletas, la ropa... Todo.

- ¿Sabe algo de su calendario?

- Todavía no. Nos lo irán diciendo en Mallorca. Ya he empezado a entrenarme, pero por ahora suave.

- ¿Se acuerda de alguien en especial en estos momentos de éxito?

- La familia es muy importante para mí, me han dado toda la ayuda del mundo y es gracias a ellos que todo está saliendo bien. Quiero agradecerselo a la amona, al aita y, de la parte de Sunbilla, a Enaitz, Aritz, Irene e Izarne.