Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Haimar Etxeberria celebra su triunfo en Castilla y León esta temporada 2025. Kern Pharma

Haimar Etxeberria, a un paso del Red Bull-Bora

El irundarra negocia para rescindir su contrato con el Kern Pharma y fichar por el equipo de Evenepoel

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

Haimar Etxeberria (Kern Pharma) está a un paso de fichar por el Red Bull-Bora. El irundarra, de 22 años, estaría rematando el acuerdo para ... rescindir su contrato con el equipo navarro, en vigor hasta 2027, para incorporarse a la estructura que ha contratado a Remco Evenepoel como fichaje estrella. Etxeberria, ganador esta temporada de la Vuelta a Castilla y León, confirmaría así una progresión evidente después de solo una campaña completa en el profesionalismo, en la estructura de Juanjo Oroz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  5. 5 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  10. 10

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Haimar Etxeberria, a un paso del Red Bull-Bora

Haimar Etxeberria, a un paso del Red Bull-Bora