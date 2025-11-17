Haimar Etxeberria, a un paso del Red Bull-Bora

Haimar Etxeberria (Kern Pharma) está a un paso de fichar por el Red Bull-Bora. El irundarra, de 22 años, estaría rematando el acuerdo para ... rescindir su contrato con el equipo navarro, en vigor hasta 2027, para incorporarse a la estructura que ha contratado a Remco Evenepoel como fichaje estrella. Etxeberria, ganador esta temporada de la Vuelta a Castilla y León, confirmaría así una progresión evidente después de solo una campaña completa en el profesionalismo, en la estructura de Juanjo Oroz.

El corredor irunés pasó en el campo amateur por los equipos Caja Rural, Eolo Kometa y Finisher, desde donde dio el salto a su estructura profesional, a prueba desde agosto de 2024 y ya como miembro de la plantilla en este 2025. Firmó por tres temporadas y le quedan 2026 y 2027, por lo que debe llegar a un acuerdo con el Kern Pharma para cambiar de equipo.

Además de su victoria en la Castilla-León, Etxeberria ha sido cuarto en Getxo, quinto en el Tour de la Vendé, 8º en Ordizia y en el Circuito Francobelga. La llegada del irundarra hará que siga habiendo presencia vasca en la plantilla del Red Bull-Bora, después de que el equipo alemán despidiera hace pocas semanas a Oier Lazkano por las anomalías en su pasaporte biológico. Con su fichaje, Etxeberria será el único ciclista guipuzcoano en el World Tour en 2026, tras el descenso del Cofidis de Ion Izagirre y Alex Aranburu. Ezkiotarra e irundarra son los dos únicos corredores del territorio que han ganado este 2025, ya que Aranburu se impuso en la etapa de la Itzulia en Beasain.