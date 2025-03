La guipuzcoana que ha grabado su nombre junto al de Tadej Pogacar con la subida más rápida en la Milán-San Remo

#LaboralKutxaEuskadi 💜 #MilanSanremoWomen



Ane Santesteban siendo Ane Santesteban 😉



La más rápida de la subida más importante de @Milano_Sanremo fue @ane_santesteban 😎



Ahora mismo comparte el trono de Cipressa con un tal @TamauPogi 🧐 Tadej, What it’s like to share the… pic.twitter.com/VGwYCE6yGW