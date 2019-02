Ciclismo Gorka Izagirre sigue el camino de su hermano Ion Llegada de lujo ayer en la Provenza con Pinot, Gallopin, Calmejane, Clarke, Prades y Gorka Izagirre. / ASTANA El mayor de los ormaiztegiarras accede al liderato del Tour de la Provenza, donde se impone Eduard Prades IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 16 febrero 2019, 08:48

Ion Izagirre (Astana) ganó la Vuelta a la Comunitat Valenciana el domingo. Ayer, su hermano Gorka se colocó de líder del Tour de la Provenza y es el principal favorito a la victoria, a falta de dos etapas rompepiernas que le van como anillo al dedo, aunque se enfrenta a una oposición formidable, con gente como Thibaut Pinot (Groupama), a 2 segundos, y Tony Gallopin (Ag2r), a 6. Hay bonificaciones.

El mayor de los Izagirre fue tercero en el sprint del selecto grupo de nueve que se jugó el triunfo. Ganó Eduard Prades, con su nuevo maillot del Movistar, procedente del Euskadi-Murias. Fue una llegada apretada con Gallopin y Gorka Izagirre.

Tour de la Provence (2ª etapa) 1. Eduard Prades (Movistar) 4h50 16 2 Tony Gallopin (Ag2r) m.t. 3 Gorka Izaguirre (Astana) m.t. 4 Simon Clarke (EF) m.t. 5 Edward Dunbar (Sky) m.t. 6 Lilian Calmejane (Direct Energie) m.t. 7 Thibaut Pinot (Groupama) m.t. 8 David Gaudu (Groupama) m.t. 9 Rudy Molard (Groupama) m.t. 10 Philippe Gilbert (Deceunick) a 16 General 1. Gorka Izaguirre (Astana) 5h00 45 2 Thibaut Pinot (Groupama) a 2 3 Tony Gallopin (Ag2r) a 6 4 Rudy Molard (Groupama) a 10 5 Simon Clarke (EF) a 11 6 David Gaudu (Groupama) a 15 7 Edward Dunbar (Sky) a 15 8 Eduard Prades (Movistar) a 21 9 Sébastien Reichenbach (Groupama) a 26 10 Jimmy Janssens (Corendon) a 26 Vuelta a Murcia (1ª etapa y general) 1. Pello Bilbao (Astana) 4h15 02 2 Omar Fraile (Astana) a 3 3 Luis León Sanchez (Astana) a 3 4 Alejandro Valverde (Movistar) a 3 5 Patrick Konrad (Bora) a 3 18 Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias) a 9 110. Jokin Aranburu (Fundación Euskadi) a 9 42 117. Mikel Alonso (Fundación Euskadi) a 9 42 119. Beñat Intxausti (Euskadi-Murias) a 9 42 Tour Colombia (4ª etapa) 1. Bob Jungels (Deceuninck) 3h04 37 2 Mihkel Raim (Israel Cycling Academy) a 2 3 Julian Alaphilippe (Deceuninck) a 2 4 Esteban Villarreal (Selección Ecuador) a 2 5 Hideto Nakane (Nippo) a 2 General 1. Bob Jungels (Deceuninck) 10h24 13 2 Julian Alaphilippe (Deceuninck) a 2 3 Rigoberto Urán (EF) a 4 4 Daniel Martínez (EF) a 4 5 Lawson Craddock (EF) a 4 6 Egan Bernal (Sky) a 12 7 Jhonnatan Narváez (Sky) a 13 8 Iván Ramiro Sosa (Sky) a 14 9 Sebastián Henao (Sky) a 14 10 Miguel Ángel López (Astana) a 18

El nuevo líder explicó que «esperaba poder ganar, pero me encontré con gente más rápida que yo. He sido tercero, he logrado bonificar y, especialmente, el maillot de líder. Ha sido un buen día para nosotros».

A sus 31 años, Izagirre reconoció que sabía que gran parte de la clasificación general podría jugarse ayer. «No me sorprendió la dificultad del escenario. Habíamos analizado bien el recorrido y sabíamos que podía romperse la carrera en el último puerto. Estábamos preparados para eso».

La mayor amenaza para Gorka Izagirre puede ser el trío del Groupama que llegó en cabeza, y los cuatro del equipo galo entre los diez primeros. «Los tres iban muy fuertes. Eso significa que estarán presentes en los próximos dos días y será necesario tener cuidado porque tienen un equipo sólido, pero yo también me siento bien. Daré lo mejor de mí para mantener el liderato hasta el final».

Si Ion Izagirre llevaba dos años y medio sin ganar -desde la etapa del Tour en Morzine de 2016-, Gorka Izagirre obtuvo una victoria la temporada pasada, al imponerse en el Campeonato de España en línea. En 2017 ganó una etapa del Giro y la clásica de Amorebieta.

Rosón, cuatro años de sanción

El Movistar ha rescindido el contrato del zamorano Jaime Rosón al conocer la sanción de cuatro años impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por valores anómalos reflejados en su pasaporte biológico en enero de 2017, cuando aún militaba en el Caja Rural.

El Movistar informó ayer de la rescisión del contrato de Rosón, de 26 años, un compromiso que ya había sido suspendido de manera provisional desde que se conoció su positivo a finales de junio del año pasado.