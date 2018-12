Ciclocross Gorka Izagirre, a seis segundos de Aitor Hernández en Pamplona Gorka Izagirre, ayer en Pamplona ante numeroso público. / JESÚS CASO El mayor de los hermanos de Ormaiztegi se queda cerca de superar al especialista ermuarra en el estreno de la prueba LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 24 diciembre 2018, 09:13

A punto estuvo Gorka Izagirre de superar a Aitor Hernández en la primera edición del ciclocross de Pamplona. Hubiera sido una sorpresa por el mayor rodaje del especialista ermuarra, que tiene buena parte de la temporada ya encima. No tanto por la calidad del ormaiztegiarra, que mamó el barro en las categorías inferiores, aunque le falte aún para asimilar esfuerzos explosivos, dado que su objetivo es la temporada de ruta. La arrancará con los colores del Astana en la Volta a la Comunitat Valenciana.

En un circuito muy rápido, húmedo pero sin barro, Izagirre se vio obligado a remontar para llegar a la altura de Hernández, pues el ranking de la Federación Vasca le penaliza en la parrilla de salida. Más atrás aún partió su hermano Ion, en su primera incursión en la especialidad, y en la última vuelta se vio fuera del top 10.

Hernández sacó partido del tramo más técnico, pero Izagirre se venía arriba a la hora de rodar sobre la bici. A falta de una vuelta, el ermuarra abrió cinco-seis segundos, con los que cruzó la meta. Xabier Murias, cuarto a 1:41, fue el mejor sub23. En féminas ganó Olatz Odriozola.

Ion Izagirre, al Giro

La participación de los Izagirre en Pamplona se encuadra en su preparación invernal y al hecho de residir en la Sakana y Agurain, respectivamente. La vuelta a casa fue en bicicleta. Con el cambio del Bahrain al Astana, no debutarán en el Tour Down Under, pero volverán a coincidir en la París-Niza y la Itzulia y también harán las clásicas. Luego, Ion irá al Giro de Italia como lugarteniente de Miguel Ángel López.

En la Copa del Mundo de Namur, Mathieu van der Poel superó en un minuto a Wout van Aert, con Javier Ruiz de Larrinaga 31º, doblado. Lucinda Brand batió a Marianne Vos.

El próximo domingo, Beasain acogerá el Campeonato de Euskadi.