Gorka Izagirre y el maillot del quinto Tour de Hinault Izagirre, con el maillot de líder. El ormaiztegiarra afronta la última etapa del Tour de la Provenza con dos segundos de ventaja sobre Tony Gallopin, que buscará las bonificaciones

Gorka Izagirre (Astana) sigue comandando la general del Tour de la Provenza después de la tercera etapa, que ayer ganó Philippe Gilbert (Deceunick) en el sprint del una vez más diezmado grupo de cabeza. El ormaiztegiarra fue quinto en la meta del circuito de automovilismo Paul Ricard. Tony Gallopin (Ag2r) fue tercero, bonificó (se reparten 10, 6, 4 y 3 segundos en meta) y se le acerca a solo dos segundos -los mismos que Thibaut Pinot (Groupama)- a falta de la etapa final de hoy. Es la mayor amenaza para el maillot de líder de Izagirre.

Un maillot especial. Un maillot que los viejos aficionados reconocen al primer golpe de vista, ya que se trata de una réplica del que utilizó el equipo La Vie Claire en los años 80, basado en el cuadro 'Composition en rouge, jaune et bleu', del artista holandés Piet Mondrian.

Homenaje a Bernard Tapie

Se usa por primera vez y es el homenaje de los organizadores a Bernard Tapie, empresario marsellés creador de aquel equipo que ganó el Tour con Bernard Hinault (1986) y Greg Lemond (1986). Es también un mal augurio. Tapie sufre un cáncer incurable de estómago y esófago, y ya se sabe qué suelen indicar este tipo de homenajes. Con todo, el empresario, de 75 años, se dejó ver el jueves en la salida. «No hay más, el pitido final sonará un día. Tendemos a creernos inmortales, y de repente bajas a la tierra y te dices a ti mismo 'mierda, es verdad, iré allí un día'. Pero a mí, no me molesta», dijo allí mismo.

Con Tapie se irá una Francia que ya no existe. Alguna vez dijo que «tenía 17 años cuando vi por primera vez un cuarto de baño». De vendedor de televisores pasó a una de las 20 mayores fortunas de Francia. La fama se la dio el deporte. El equipo ciclista con el que ganó el quinto Tour de Hinault y el Olympique de Marsella, al que rescató del pozo y le llevó a ganar la Copa de Europa en 1993, la primera y última de un equipo francés.

Tapie también simbolizó como pocos las relaciones peligrosas entre dinero y poder, en las alturas de la república más aristocrática. Fue ministro de Mitterrand y para ello vendió la empresa Adidas, un escándalo de indemnizaciones millonarias y juicios que salpicó al Credit Lyonnais, a Sarkozy y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Tapie siempre jugó en las grandes ligas.

Antecesor del Sky

Estos días, la carrera de su tierra marsellesa le homenajea con ese maillot que luce sobre la espalda de Gorka Izagirre. La Vie Claire fue en antecesor primitivo de lo que hoy es el Sky y en su época fue el US Postal. Un equipo dominador por aplastamiento, con varios ganadores potenciales en sus filas (Hinault, Lemond, Hampsten, Bauer, Niki Rüttimann - ganador de la Clásica de Donostia- Jean-François Bernard...), con amor a los adelantos tecnológicos: Hinault fue el primer ciclista que ganó el Tour con pedales automáticos. De la marca Look, propiedad de Tapie, por supuesto.

Izagirre afronta la última etapa de hoy con Gallopin en los talones, en un trazado ideal para ambos, rompepiernas, con un puerto de tercera a once kilómetros de la línea de meta final, en Aix-En-Provence.

Quizá Tapie acuda a poner el maillot al ganador final. Si lo hace, lucirá su eterna sonrisa: «Cuando has batido el récord de travesía en barco del Atlántico, cuando has ganado el Tour, la Champions, cuando has sido ministro, cantante, actor... ¿Qué no he hecho yo? En mi lugar, nadie podría decir que no ha sido mimado por la vida».