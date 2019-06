Ciclismo «En dos o tres años probaré el Tour» Carapaz, con el trofeo senza fine, ayer en la sede de Movistar en Madrid. / EFE Carapaz celebra el Giro con Movistar, pero ya le colocan en el Ineos para la próxima campaña | En Italia afirman que gana 150.000 euros al año y que su representante se reúne esta semana con el equipo inglés, que le ofrece 1,5 millones IÑAKI IZQUIERDO Martes, 4 junio 2019, 08:28

La Gazzetta dello Sport, de la misma empresa que organiza el Giro, RCS, avalaba ayer el triunfo de Richard Carapaz. «Créanos, la maglia rosa tiene un ganador digno y merecido», se leía en el editorial, titulado 'De los Andes a los Alpes, la novela de la locomotora'. La pluma de Andrea Monti comparaba a Carapaz con «una de esas locomotoras envueltas en humo y fuego que a principios del siglo XX se adentraron en los valles andinos. Una potencia de otros lugares y de otros tiempos».

Y junto al certificado de calidad del ganador del Giro, La Gazzetta ponía nombre y cifras al futuro de Carapaz. El diario italiano desvela que esta semana se producirá en Mónaco una reunión entre el representante del ecuatoriano, Giuseppe Acquadro, y el mánager del Ineos, David Brailsford, para incorporar al ganador del Giro a la escuadra inglesa a partir de la próxima temporada. Según esas mismas fuentes, Carapaz cobra 150.000 euros por campaña en el Movistar y el Ineos le ofrece «por lo menos diez veces más», es decir, 1,5 millones. Le pondrá sobre la mesa un contrato de tres años.

Eusebio Unzue compró ayer La Gazzetta, claro. Así que cuando oyó decir a Carapaz en la sede de Movistar en Madrid que este año «aunque me lo pidan, no voy a ir al Tour. En dos temporadas probaré, no sé si para ganarlo, pero lo intentaré», se hizo a la idea del asunto que tiene entre manos. El ganador del Giro termina contrato.

En la sede de Telefónica en Madrid, hablaba Carapaz y escuchaba Unzue, pero también Mikel Landa, que suena para el Bahrain, del que saldrá Vincenzo Nibali rumbo al Trek-Segafredo. No así Nairo Quintana, que llega ahora de Colombia para la segunda parte de la temporada y correrá desde el domingo coel Dauphiné. El de Boyacá también tiene pie y medio fuera del Movistar. El diario Ouest-France le colocó en el Arkéa de Warren Barguil, pero también ha sonado para el mismo Bahrain, el UAE o el CCC.

Todos los mentideros ciclistas, en cambio, sitúan a Enric Mas (Deceuninck) como el fichaje estrella del equipo Movistar para la próxima temporada.

«Mi sueño era el rosa»

Carapaz explicó ayer que «cuando me inicié en el ciclismo el sueño era el rosa del Giro y este año me mentalicé para ello. A los niños les diría que sueñen en grande y que disfruten de cada cosa que hacen. No tengo el Tour en mis planes. La Vuelta sí la haré, para ello sí me he preparado. Esta Vuelta tendrá lo suyo, con crono y mucha montaña. Vamos a ver el equipo que llevamos y la estrategia que se prepara».

El ecuatoriano valoró que «el triunfo se basó en la preparación. Desde hace muchos meses, hablamos sobre el Giro 2019 después del cuarto puesto del año pasado. Ha existido mucho sacrificio y colaboración de todo el equipo, muchos detalles a contar, pero es el trabajo en conjunto y la unidad lo que ha prevalecido».

Tras su cuarto puesto en la ronda italiana en 2018, «sabía que podía hacer algo este año y me preparé psicológicamente para ello. El tercer día fue un poco mal, perdí unos segundos. El cuarto día pude remontar y que un escalador gane en un sprint fue algo que me hizo pensar que podía tener el Giro en mis manos».

Carapaz desveló que «había comentado a gente de mi confianza que podíamos hacer un gran Giro, luego repetir en otra etapa y con ello el liderato. Más adelante, seguir segundo a segundo nos ha permitido rematar con un gran golpe de autoridad. Yo porté la camiseta y el nombre que se escribe en la Copa es Richard. Pero es de todos mis compañeros, es de Movistar».