Ane Santesteban regresa del Giro «con un sabor agridulce»

Ane Santesteban (WNT-Rotor) ha regresado del Giro de Italia con «un sabor agridulce», tras acabar en la duodécima posición. «He estado con las mejores escaladoras del mundo y no ha faltado ninguna. De ocho etapas en línea, en cuatro me he clasificado entre las diez primeras y en otra fui undécima. Me he codeado con gente de un gran nombre y un gran palmarés. Estoy contenta. No he fallado ningún día».

La errenteriarra puntualiza que «el sabor malo es por una fuga a la que no se dio importancia y se me fue un mejor puesto en la clasificación general. Yo enseguida lo vi pero no pude hacer nada y me adelantaron dos corredoras. Fue una pena porque por piernas y sensaciones podía haber tenido esa pequeña recompensa. No hay que darle más vueltas. Soy bastante exigente conmigo misma. De todas formas, esto me da más ganas y motivación para seguir trabajando e insistiendo».

Santesteban no para y mañana afronta La Course by Le Tour de France, en Pau. «Disputaré tres clásicas, La Course, otra en Navarra y Donostia, el 3 de agosto, y descansaré un poco porque llevo apretando los dientes varios meses. Después, prepararé la parte final de la temporada, con el Mundial como gran objetivo. Espero contar para la seleccionadora».

El Murias, en altitud

Catorce corredores del Euskadi-Murias preparan en concentraciones en altura el principal objetivo de la temporada, la Vuelta a España, así como las clásicas de San Sebastián y Ordizia y el Circuito de Getxo. Aritz Bagüés, Mikel Bizkarra, Mikel Iturria, Héctor Sáez y Sergio Samitier estarán «tres semanas» en Sierra Nevada; Fernando Barceló, Ander Barrenetxea, Beñat Intxausti, Julen Irizar y Gotzon Udondo se encuentran en Andorra; Óscar Rodríguez, Urko Berrade y Dani Viejo trabajan en Navacerrada y el francés Cyril Barthe lo hace en La Mongie (Pirineos).