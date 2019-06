Ciclismo Roglic remonta a Landa y completa el podio con Carapaz y Nibali El alavés cede 31 segundos con el esloveno en la crono de Verona y se queda a ocho segundos del tercer puesto final I. I. Lunes, 3 junio 2019, 07:51

En el Tour de Francia de 2017, Mikel Landa se quedó sin podio por un segundo. Romain Bardet fue tercero. Ayer, el alavés volvió a rozar el cajón de una gran ronda: acaba cuarto el Giro a ocho segundos del tercer escalón del podio, que fue para Primoz Roglic (Bahrain).

El ciclista del Movistar salía en la crono de 17 kilómetros de Verona -que ganó el estadounidense Chad Haga (Sunweb)- con 23 segundos de ventaja sobre el esloveno. Parecía claro que el líder del Jumbo enjugaría esa distancia, ya que es uno de los grandes contrarrelojistas del pelotón. Sin embargo, Roglic no tuvo su día y por momentos pareció posible que Landa mantuviera su tercer puesto. Pero, no.

«Bueno -se lamentó Landa-, ocho segundos son algo. Ya perdí un podio del Tour de Francia por un solo segundo, así que prefiero perder por ocho...». Preguntado por si cree que podía haber hecho más para conseguir ese podio, Landa dijo que «al principio de la carrera nunca sabes qué es lo que vas a necesitar al final. Si hubiera podido ir medio segundo más rápido en cada etapa habría sido tercero», respondió no sin un punto de ironía.

Landa aseguró estar «contento por la victoria de Richie y también por la clasificación por equipos. Estoy un poco decepcionado por mi cuarta plaza, pero era un reto muy complicado. Di todo lo que tenía pero un especialista contra el crono como Roglic me derrotó. Así es el deporte. Luché de verdad. Lo di todo y creo que no podía haber hecho nada mejor. Me voy satisfecho por haber dado todo lo que tenía».

«Lucharé por el Tour»

Ahora preparará el Tour de Francia, donde -pese a las palabras de Nairo Quintana exigiendo un equipo entero a su servicio- cree que tendrá su «oportunidad. Tendremos dos líderes en el Tour de Francia y lucharé por la general».

Preguntado por los rumores que le sitúan la próxima temporada en el Bahrain, dijo que «no hay nada seguro sobre mi futuro, pero espero ser el líder de un equipo y estar cerca de las victorias».