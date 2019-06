Penúltima etapa Peio Bilbao se anota en la cima del Monte Avena su segunda victoria de etapa al superar en la llegada a Mikel Landa El gernikarra Pello Bilbao celebra su triunfo en el Monte Avena, donde impuso su velocidad sobre Mikel Landa, segundo. / AFP Carapaz se asegura el triunfo en el Giro al sujetar sin problemas a Nibali en la última jornada de montaña IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 1 junio 2019, 21:47

El helicóptero de la Rai puede quedarse en tierra. No hará falta su concurso este domingo. El Giro está decidido y lo ganará Richard Carapaz (Movistar). La corsa rosa termina con una contrarreloj en Verona, pero Vincenzo Nibali (Bahrain) no es Francesco Moser. Ni hoy es 8 de junio de 1984. Han pasado 35 años.

El helicóptero de la televisión italiana puede quedarse en tierra porque no hay nadie a quien hacer volar. El gran Tiburón de Mesina, el hombre que ha dado altura a este Giro, no lo va a ganar. Faltan 17 kilómetros y está a 1:54 de Carapaz. Finito. No se repetirá el duelo de hace siete lustros entre Francesco Moser y Laurent Fignon en el mismo escenario de hoy.

Aquel día, el francés se plantó en la crono final con 1:21 sobre el trentino. 42 kilómetros. Aunque Moser había batido ese invierno el récord de la hora en México (51,151) y se presentó en la salida con su revolucionaria bicicleta con ruedas lenticulares, Fignon -que había ganado el Tour el año anterior- era claro favorito. Moser, una figura de primerísima línea, voló y sacó 2:24 al galo. Fignon tronó en la Arena de Verona. «Una vergüenza, un robo». Denunció que el helicóptero de la Rai se colocó entre Moser y él a tan baja altura, que el aire de las aspas empujaba al italiano y le frenaba a él. Naturalmente, con el ruido que había en la celebración, nadie le oyó.

Ahora, 35 años después, Italia volvía a estar dispuesta a todo, pero no hará falta. Este sábado, Vincenzo Nibali supo que Richard Carapaz había ganado el Giro en las salvajes rampas del Manghen, a 120 kilómetros de meta. Miles de árboles derribados en las laderas, testigos de las terribles tempestades de octubre. Así, destrozada, acababa de dejar la carrera el Astana con un arreón coral para lanzar a Miguel Ángel López. Solo quedaron en pie la maglia rosa y Mikel Landa. Por detrás, la desolación: árboles caídos por todas partes. Nibali. Roglic. Faltaban 120 kilómetros hasta la meta, pero Carapaz no necesitaba saber más. Ni Nibali. La maglia rosa se va a Ecuador.

Una victoria a la contra

Carapaz ha ganado el Giro de Italia corriendo a la contra. Las dos etapas alpinas, en las que pasó de estar un minuto y 32 segundos por detrás de Nibali a colocarse de rosa con 1:47 de ventaja sobre el Tiburón sin que mediase ninguna gran batalla ni ninguna exhibición, han sido la clave. Esos dos días, Nibali y Roglic se sometieron a un marcaje tan férreo que pararon la carrera. Y el ecuatoriano, un verdadero outsider por mucho que el año pasado fuera cuarto en Roma, no ha dejado pasar la oportunidad de su vida.

Se colocó con casi dos minutos de ventaja y la ha sabido defender con solvencia. Ha dado la sensación de ser el mejor escalador de la carrera, pero tampoco ha necesitado demostrarlo. En el Mortirolo le bastó con seguir la magistral rueda que le ofreció Mikel Landa para controlar el ataque de Nibali. En los Dolomitas, este sábado, respondió con seguridad al movimiento de Supermán López en el Manghen, de nuevo con Landa. Lo mejor de Carapaz es que no ha transmitido ninguna duda, no ha tenido fisuras.

En realidad, Nibali supo que Carapaz había ganado el Giro en Courmayeur, hace seis días. Posiblemente, el mayor error de su carrera. Lejos de ser el mejor Nibali, sí era un Nibali para ganar este Giro. O para intentarlo. Sin Dumoulin, la carrera bajó mucho y el siciliano se centó obsesivamente en Primoz Roglic. No sin motivos, porque el esloveno es un excelente ciclista y llegó a la salida de Bolonia con un pleno de victorias.

A toro pasado, todo el mundo es un fino analista. En el lugar de los hechos, a doscientas pulsaciones, la claridad de juicio es un bien escaso. El 24 de mayo, ver cabalgar a Carapaz en Ceresole Reale no activaba las alarmas de forma natural. Al día siguiente, más de lo mismo, y ya era tarde.

El papel de Landa

Mikel Landa ha sido clave en el triunfo de Carapaz. Primero, de forma involuntaria al generar un equívoco colosal. Nibali y Roglic se vigilaban entre ellos, pero miraban de reojo al alavés. La baza del Movistar. Carapaz querrá ganar etapas y ya esta...

Y una vez cogido el rosa, Landa ha sido un gregario de lujo. Su presencia en todos los momentos críticos ha resultado intimidatoria para los rivales. Cómo atacar a alguien que va así. Imposible.

Este sábado, Carapaz le quiso pagar esa labor y que el alavés ganase la etapa en Monte Avena. Pero cogieron muy tarde a los de la escapada y no tuvieron tiempo de descolgarles. Y, entre los fugados, Pello Bilbao (Astana). No había tema. La velocidad del gernikarra era tan superior a la del resto, que solo podía ganar él. Y no falló.

El vizcaíno superó con facilidad a Landa y levantó los brazos por segunda vez en este Giro. Ya había ganado la etapa de L'Aquila, la primera semana. A los 29 años, es un cheque al portador. Entró en meta con los brazos abiertos como un avión. Lo de los helicópteros son leyendas.

Alegría de Carapaz

Tras cruzar la meta, Carapaz no podía contener la emoción por tener tan cerca el 'sueño rosa': «Ahora mismo no puedo explicar cómo me siento. Es una sensación y una situación únicas las que estoy viviendo estos días. Mi familia, mi mujer y mis hijos, han venido de Ecuador para vivir juntos este sentimiento, y ahora sólo nos queda una fracción por delante«.

Todo lo contrario a 'Supermán' López, que acabó frustrado y sin opción de luchar por la etapa cuando fue tirado al suelo por un espectador en la última subida del día, lo que provocó que el colombiano agrediese al aficionado, según se pudo ver por las imágenes de televisión. El colombiano tuvo que esperar además una bicicleta adecuada para reemprender la marcha y cruzó la línea de meta en decimoctavo lugar, a 1:49 del ganador del día, su compañero español Pello Bilbao.

'Supermán' no perdió puestos en la clasificación general y se mantiene sexto, pero cedió tiempo con respecto a sus perseguidores, especialmente con el ruso Pavel Sivakov, también aspirante al maillot blanco del mejor joven de la prueba.

Clasificación de la vigésima etapa:

1. Pello Bilbao (ESP/Astana) 5h:46:02

2. Mikel Landa (ESP/Movistar) m.t

3. Giulio Ciccone (ITA/Androni) a 02

4. Richard Carapaz (ECU/Movistar) a 04

5. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrein) m.t

6. Tanel Cangert (EST/EF) a 15

7. Mikel Nieve (ESP/Mitchelton) m.t

8. Valentin Madois (FRA/FDJ) a 25

9. Rafal Majka (POL/Bora) a 44

10. Domenico Pozzovivo (ITA/Bahrein) m.t

Clasificación general:

1. Richard Carapaz (COL/Movistar) 85h:52:22

2. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) a 1.54

3. Mikel Landa (ESP/Movistar) a 2:53

4. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 3:06

5. Bauke Mollema (HOL/Trek-Segafredo) a 5:51

6. Miguel Angel López (COL/Astana) a 7:18

7. Rafal Majka (POL/Bora) a 7:28

8. Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) a 8:01

9. Pavel Sivakov (RUS/Ineos) a 9:11

10. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha) a 12:50