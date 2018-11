Nibali y Aru, sí; Landa, Valverde, Thomas y Froome dudan Jueves, 1 noviembre 2018, 09:09

En la presentación del Giro de Italia llamó la atención la ausencia de grandes nombres del pelotón mundial. Estuvo el ciclista con más medallas en la pechera, Chris Froome, y el mejor velocista del año, Elia Viviani. Faltó la gran mayoría. Por tanto, no hubo confirmaciones ni renuncias en la lista de dorsales que parta de Bolonia el próximo mayo. Salvo contratiempos futuros, sí serán de la partida los dos italianos que han ganado al menos una gran vuelta, Vincenzo Nibali y Fabio Aru. La participación internacional es una incógnita. Alejandro Valverde se ha vuelto a dejar querer tras haber disputado solo un Giro, el de 2016, en el que fue tercero. A Mikel Landa no le va mal el trazado, porque las cronos tienen sus rampas. Muchas decisiones dependerán de lo que resuelva Sky con sus líderes Geraint Thomas y Chris Froome para 2019. Más que nada, para acudir a donde ellos no vayan.