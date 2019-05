Ciclismo | Giro de Italia Dumoulin: «¿El gran favorito? Las cosas no funcionan así» Viernes, 10 mayo 2019, 07:47

«Estoy en Italia para ganar el Giro, no sé qué pasará con el Tour de Francia. Existe la posibilidad de que empiece con la maglia rosa si tengo las piernas correctas, pero no tengo en mente pensar lo que haré si gano la etapa inicial. Hay un gran grupo de favoritos, podría dar cinco. Yo soy uno de ellos, pero esto no va de que yo sea el favorito. Las cosas no van a funcionar así. Llego bien, aunque la Lieja fue un pequeño bajón».