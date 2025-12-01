Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El recorrido completo del Giro, que arranca en Bulgaria
Ciclismo

Un Giro de Italia con siete finales en alto y una crono de 40 kilómetros

La etapa dolomítica incluye las ascensiones a los pasos Duran, Falzarego, Giau y el final en Alleghe

Luca Corsi

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:42

Comenta

El recorrido del Giro de Italia de 2026, que partirá de la ciudad búlgara de Nessebar el 8 de mayo y concluirá el 31 en ... Roma, presenta dureza montañosa con siete finales en alto, a pesar de la ausencia de cimas míticas como el Stelvio, las Tres Cimas de Lavaredo o el Mortirolo, y 40,2 kiómetros de contrarreloj concentrados en un solo día. Quizá no sea una distancia suficiente para atraer la atención de Remco Evenepoel, pendiente de la presentación de la prueba hoy en la capital del país transalpino. El trazado parece adaptarse mejor a las condiciones de Jonas Vingegaard, quien puede optar por presentarse por primera vez en la línea de salida de la Corsa Rosa, en la que esta vez no estará Tadej Pogacar.

