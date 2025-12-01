Un Giro de Italia con siete finales en alto y una crono de 40 kilómetros

El recorrido del Giro de Italia de 2026, que partirá de la ciudad búlgara de Nessebar el 8 de mayo y concluirá el 31 en ... Roma, presenta dureza montañosa con siete finales en alto, a pesar de la ausencia de cimas míticas como el Stelvio, las Tres Cimas de Lavaredo o el Mortirolo, y 40,2 kiómetros de contrarreloj concentrados en un solo día. Quizá no sea una distancia suficiente para atraer la atención de Remco Evenepoel, pendiente de la presentación de la prueba hoy en la capital del país transalpino. El trazado parece adaptarse mejor a las condiciones de Jonas Vingegaard, quien puede optar por presentarse por primera vez en la línea de salida de la Corsa Rosa, en la que esta vez no estará Tadej Pogacar.

La ronda transalpina empezará en Bulgaria, donde se desarrollarán tres jornadas, todas en línea y la tercera con meta en la capital Sofía, antes del traslado a Italia. El primer final montañoso duro de verdad llegará en la séptima etapa, en la cumbre del Blockhaus después de nada menos que 246 kilómetros sobre la bicicleta. En la décima aparece una contrarreloj de 40,2 entre Viareggio y Massa, larga para lo habitual en los últimos años en las rondas de tres semanas. Pero la única en esta modalidad.

El siguiente contacto importante con la montaña será entre Aosta y la cima de Pila, en los Alpes, con más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Será el inicio de una semana final con perfiles duros. Como el de la ascensión a Carì, en el Tessino suizo, llegada de la decimosexta etapa, 11,6 kilómetros al 8,1% de pendiente media.

Promete también la jornada en los Dolomitas con la sucesión Duran-Coi-Forcella Staulanza-Giau-Falzarego-Alleghe, lugar donde instalarán la meta. El Passo Giau será la Cima Coppi de la presente edición. La penúltima etapa contempla la doble ascensión a Piancavallo, puerto de 15 kilómetros al 7,8% de pendiente media.

La Finestre, en el Giro Women

La ascensión a la Finestre camino de Sestriere en la peúltima etapa de un total de nueve -una más que en 2024- será el punto clave del Giro Women, a disputar del 30 de mayo al 7 de junio con ocho etapas. La ascensión donde Simon Yates volteó la pasada edición masculina, con los caminos de tierra en su tramo final, pondrá a prueba a las participantes de una prueba que empezará en Cesenatico y concluirá en Saluzzo.

Destacan asimismo en el trazado la cronoescalada de 12,7 kilómetros a Nevegal, en cuya cima se impuso Alberto Contador en 2011, y la etapa dolomítica con final en San EStefano de Cadore tras ascender Tre Croci y Sant'Antonio.