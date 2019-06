Ciclismo Chaves pone fin a un año de sequía Sábado, 1 junio 2019, 08:41

Esteban Chaves (Mitchelton) ganó en solitario en San Martino di Castrozza, al ser el más fuerte de la escapada del día. El colombiano, segundo en el Giro y tercero en la Vuelta a España 2016, intenta volver a su nivel. Su última victoria la había conseguido el año pasado precisamente en la carrera rosa, en el Etna, y en 2016 ganó en Alta Badia. Sin embargo, después estuvo ocho meses en el dique seco por sus problemas de salud.

«Me quito un gran preso de encima, fue un día de liberación después de todos los problemas. No sé cuántas veces pude atacar en la última subida. Había que creer, lo he dado todo en el último ataque. Lo más importante es ir hacia delante, no renunciar», afirmó Chaves.